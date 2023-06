Cerca di rubare un cane, poi picchia e ferisce due vigili urbani: bloccato a piazza Garibaldi L’aggressione in via Ricciardi, nei pressi del centro commerciale di piazza Garibaldi. Feriti due agenti della Polizia Locale: 7 giorni di prognosi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Cerca di rubare un cane che sta passeggiando col suo padrone. Poi, sorpreso dagli agenti della Polizia Locale, li aggredisce, picchiandoli a calci e pugni e ne ferisce due. L'episodio è avvenuto in via Giuseppe Ricciardi, una traversa di piazza Garibaldi, a Napoli, che si trova sul lato della galleria commerciale della metro Linea 1. Nei guai un senza fissa dimora extracomunitario. L'uomo, per motivi non chiari, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe cominciato ad importunare i passanti. Ad un certo punto sul posto è arrivata una pattuglia territoriale della Polizia Locale, impegnata nei controlli nella zona del Rione Vasto.

Aggrediti due vigili urbani

Quando ha visto gli agenti, però, il senzatetto sarebbe andato in escandescenze. Li avrebbe quindi aggrediti, secondo le prime ricostruzioni, colpendoli a calci e pugni. Sul posto sono sopraggiunte anche le pattuglie della polizia municipale di piazza Garibaldi. L'uomo è stato quindi bloccato e portato nella stazione dei caschi bianchi. I due agenti coinvolti nella colluttazione sono stati poi trasportati in ospedale per le cure mediche del caso. Qui sono stati refertati con 7 giorni di prognosi per la guarigione.

Stella (Csa): "Subito lo spray al peperoncino"

Si tratta dell'ennesima aggressione subita purtroppo dagli agenti della Polizia Locale nel corso degli ultimi mesi. "Questa situazione di insicurezza per gli agenti è insostenibile – commenta Roberta Stella, sindacalista CSA – e ancora nessuno ha preso seri provvedimenti per attuare un piano sinergico tra tutte le forze dell'ordine. Chiediamo che tutti gli agenti siano dotati di spray al peperoncino, che potrebbe essere un ottimo deterrente contro le aggressioni. Il problema non è locale, ma nazionale. Andrebbe affrontato nella sua complessità, tenendo dentro tutti gli aspetti sociali, culturali e di ordine pubblico".

Un mese fa vigile colpito a sprangate in via Duomo

Risale solo al 23 maggio scorso una violenta aggressione da parte di un senza tetto ai danni di un Luogotenente della Polizia Locale di Napoli di 63 anni, impegnato nei controlli di rito, colpito a sprangate in testa in via Duomo, nei pressi dei porticati che si trovano accanto alla Cattedrale. Il vigile urbano, dopo essere stato ferito aveva sparato da terra diversi colpi, colpendo ad un ginocchio l'aggressore, mentre quest'ultimo continuava a picchiarlo con la spranga. All'agente ferito era subito andata la vicinanza di tutta l'amministrazione comunale. Il sindaco Gaetano Manfredi, aveva parlato di "legittima difesa".