Lutto a Battipaglia per la morte di Alessandro Punzi, stroncato dal Covid19 a 37 anni. Da amici e conoscenti era stato soprannominato “il gigante buono” per la sua grande corporatura. Un dolore immenso ha colpito la comunità del Comune del Salernitano, dove Alessandro era amato e ben voluto da tutti. Alessandro lascia la mamma Nunzia, il papà Michele e il fratello Francesco. Immediato il cordoglio e la vicinanza alla famiglia per la terribile e prematura perdita. Punzi era anche impegnato come volontario della Protezione Civile di Contursi Terme, che l'ha voluto ricordare affettuosamente con un messaggio sulla sua pagina Facebook: “Oggi è un giorno triste per tutti noi, il delegato e i volontari tutti si uniscono al dolore che ha colpito la famiglia Punzi per la perdita del caro amico Alessandro, che la tua generosità possa darti la luce eterna. Grazie per tutto quello che hai fatto per noi”.

