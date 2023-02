Addio a Massimo Cannizzaro, morto l’attore e cabarettista: lutto a Napoli Grande dolore per la scomparsa prematura dell’artista poliedrico, attore, comico, cabarettista, scrittore e parodista.

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto a Napoli e nel mondo dello spettacolo campano per la scomparsa di Massimo Cannizzaro, artista poliedrico, attore, comico, cabarettista, scrittore e parodista. Grande dolore per la sua morte prematura a causa di un brutto male. Era diventato molto noto durante la pandemia del Covid, per la parodia “Don Vincé”, sulle note di “Don Raffaé” di Fabrizio De Andrè, trasmessa anche da Striscia la Notizia. Nella sua carriera era diventato un volto noto del piccolo schermo. Tra le sue attività anche collaborazione con radio Crc e Radio Marte.

Cannizzaro si è spento, purtroppo, sabato 11 febbraio. La sua scomparsa ha addolorato e commosso tantissime persone, che in queste ore stanno scrivendo messaggi di vicinanza e di condoglianze alla famiglia per la terribile e prematura perdita. "Durante il covid – scrive Asia Maraucci, presidente de La Battaglia di Andrea – Massimo ci faceva passare delle giornate spensierate. Addirittura una delle sue parodie l'abbiamo fatta insieme, Bambola. Ci diceva che sarebbe passato tutto e tutto sarebbe ritornato normale. Aveva pienamente ragione – conclude – il Covid è passato, ma un brutto male ha portato via lui. Non lo dimenticheremo mai".

"Incredibile amico mio – scrive Michele – ma quante risate ci siamo fatti insieme!!!! Ti voglio tanto bene, sono onorato di averti avuto come un mio caro amico speciale!!!La tua allegria e simpatia, il tuo pubblico, la tua comicità, il palco che ti applaudiva sempre…sarai per sempre nel mio cuore!!! Ciao caro Amico mio Massimo Cannizzaro!!!". "Massimo Cannizzaro che colpo al cuore – scrive Imma – non è possibile! Tu, un amico, una persona d'altri tempi, quanti ricordi insieme. Il mio primo maestro di balli caraibici, hai fatto uno spettacolo meraviglioso anche al mio matrimonio. Addio caro amico, resterai per sempre nei nostri cuori".