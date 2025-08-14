napoli
Accoltella la moglie, uomo di 52 anni arrestato a Napoli dopo anni di violenze

Le violenze nei confronti della moglie, andate avanti per anni e mai denunciate, sono culminate in un’aggressione a colpi di coltello. Il 52enne è stato arrestato dai carabinieri.
A cura di Valerio Papadia
Anni di violenze, mai denunciate, culminati in un'aggressione a colpi di coltello: questa la storia che arriva da Napoli, quartiere Stella, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 52 anni che aveva appena accoltellato sua moglie. Nelle scorse ore, i militari del Nucleo Operativo e della Pattuglia mobile di zona di Napoli Stella sono intervenuti nell'abitazione della coppia, trovando l'uomo ancora in casa, agitato e verosimilmente in stato di ebrezza. Sul posto i carabinieri hanno ricostruito che, poco prima del loro intervento, il 52enne, senza alcun motivo, aveva colpito la moglie con un coltello a scatto, provocandole una profonda ferita al braccio sinistro.

Alla vista dei militari dell'Arma, l'uomo ha opposto un tenace tentativo di resistenza: i carabinieri sono però riusciti a immobilizzarlo e lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate; l'arresto del 52enne è stato convalidato dal giudice. Nell'abitazione della coppia, inoltre, i carabinieri hanno sequestrato il coltello utilizzato per l'aggressione, ancora sporco di sangue, nonché una pistola a salve priva del tappo rosso. I militari dell'Arma hanno accertato che il 52enne – incensurato – vessava la moglie da anni, ma le violenze non erano mai state denunciate.

Cronaca
napoli
