Era uscita di casa per andare dalla sorella, che vive poco distante. Ma al suo rientro, ritrova il suo appartamento occupato da una famiglia di abusivi. A Casamicciola, sull'isola d'Ischia, intervengono così i carabinieri che grazie anche alla mediazione del sindaco Giovan Battista Castagna riescono a trovare un accordo e a far liberare l'appartamento occupato dopo qualche ora. Un lieto fine, insomma, per una vicenda che rischiava di diventare incandescente.

Tutto è accaduto quando la donna, un'anziana che vive da sola, vedova ed invalida, si era allontanata per pochi minuti da casa: il tempo di raggiungere la sorella, poco distante. Pochi minuti che però sono bastati ad una famiglia di senzatetto, originaria del continente ma da diversi anni residenti sull'isola Verde dove gestivano un'attività commerciale (chiusa da alcuni mesi causa Covid), per forzare la porta e occupare l'abitazione. Quando è rientrata a casa, la donna ha trovato così il nucleo familiare all'interno, ma senza perdersi d'animo ha subito chiamato i parenti che, a loro volta, hanno informato subito i carabinieri ischitani, che sono accorsi sul posto. Dopo uno stallo durato alcune ore, la mediazione è andata in porto grazie anche all'intervento del sindaco Castagna, che ha garantito agli occupanti una sistemazione provvisoria di 15 giorni, in attesa di trovare una soluzione definitiva. A patto ovviamente che liberassero l'appartamento della donna: e così è stato. Una volta che ha recuperato l'accesso alla sua abitazione, nel quartiere popolare di Perrone, la donna ha comune sporto denuncia contro la famiglia che le aveva occupato casa. Episodi, quelli delle occupazioni abusive, che nell'ultimo periodo proprio nella zona del Perrone sembrano essere aumentati a dismisura.