Un padre orco è finito in manette a Capua, nella provincia di Caserta, con l'accusa di abusi sessuali nei confronti della figlia minorenne: si tratta di un uomo di 56 anni – A.J.V. le sue iniziali – originario delle Filippine ma residente in Italia da oltre 15 anni; nei suoi confronti i carabinieri della stazione di Capua, su richiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere, hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip. Le indagini di militari e magistrati sono scattate lo scorso maggio, quando la vittima degli abusi, ormai 16enne, ha deciso di raccontare le violenze subite dal padre a una zia. La donna, insieme alla giovane, si è dunque poi rivolta ai carabinieri, denunciando il 56enne.

Le indagini sulla violenza

Le indagini, condotte celermente, si sono avvalse della testimonianza della ragazza e di una consulenza tecnica psicodiagnostica. Nel corso dell'audizione protetta, la minore ha riferito delle violenze sessuali subite da parte del padre da quando aveva solo 9 anni e fino ai 14 anni, quando la ragazza è riuscita a sottrarsi agli abusi sessuali, non potendo però evitare, per i due anni successivi – fino a quando la minore si è decisa a raccontare tutto alla zia – i palpeggiamenti da parte del padre. Al termine delle indagini, per il 56enne si sono aperte le porte del carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove l'uomo resta a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.