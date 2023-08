Abolito il reddito di cittadinanza, tornano gli annunci di lavoro indecenti: 3 euro all’ora La proposta economica vergognosa per un lavoro di 6 giorni su 7 a settimana: tre euro all’ora. Un terzo di quello che si dovrebbe percepire se il salario minimo fosse già legge.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sul salario minimo in Italia ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il salario minimo, attualmente oggetto di discussione politica in Italia imporrebbe una retribuzione di almeno 9 euro all'ora. A Napoli dopo l'abolizione del reddito di cittadinanza si rivedono gli annunci di lavoro vergognosi, quelli illegali poiché in nero, senza contratto né previdenza sociale né assicurazione ma soprattutto con una proposta economica ridicola, inaccettabile: 3 euro all'ora, ovvero un terzo del salario minimo.

Dal lunedì al venerdì dalle 7.30 del mattino alle 19, il sabato dalle 7 del mattino alle 19 di sera, per 1.000 euro al mese. Non si parla di contratto e non potrebbe essere altrimenti, visto che l'orario è illegale.

L'annuncio di lavoro, raccolto e rilanciato dal deputato napoletano Francesco Emilio Borrelli, tra i più "social" d'Italia, su Instagram genera l'immancabile discussione. Da una parte c'è un mondo di persone convinte del fatto che sia necessaria una «gavetta» non si sa bene di quanto tempo e a che titolo, prima di poter aspirare ad un posto di lavoro regolare e ad uno stipendio non fuorilegge.

Altri invece attaccano:

Il problema è che la trovano comunque la persona da schiavizzare, quindi il problema è sempre di chi rifiuta e non riesce a trovare di meglio.

Purtroppo ormai trovare una busta paga ottima e un orario di lavoro giusto (8 ore per 5 giorni lavorativi) è quasi impossibile, io ho cambiato tre aziende prima di arrivare a questi "privilegi".

Il tutto arricchito da altre testimonianze: