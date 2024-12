video suggerito

Abbandonata dalla badante, 90enne resta due giorni senza cibo: soccorsa dai carabinieri a Casalnuovo La donna che assisteva l’anziana, senza dare spiegazioni, ha abbandonato la 90enne, costretta sulla sedia a rotelle, lasciandola due giorni senza cibo. Sono stati i carabinieri, allarmati da un figlio dell’anziana che vive al Nord, a soccorrere la 90enne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

67 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Lasciata in casa da sola, senza cibo: così è stata trovata una donna di 90 anni di Casalnuovo, nella provincia di Napoli, costretta su una sedia a rotelle e quindi non autosufficiente, abbandonata, apparentemente senza motivo, dalla badante che si occupava di lei. Ci hanno pensato i carabinieri, allertati da un figlio che vive al Nord, a soccorrere dopo due giorni l'anziana e a rifocillarla.

Come detto, è stato uno dei figli dell'anziana, che vive in Lombardia, a far scattare l'allarme. I contatti con la madre, infatti, erano mantenuti grazie alla badante, una donna originaria dell'Est Europa, che però da circa due giorni non risponde al telefono; l'anziana, infatti, non dispone né di un cellulare né di una utenza fissa. E così, dopo due giorni in cui non riesce ad avere notizie della madre, l'uomo telefona al 112.

In poco tempo, i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Castello di Cisterna si recano presso l'edificio in cui vive la 90enne ma, in un primo momento, non ricevono nessuna risposta. Dopo qualche minuto, il portone si apre, così i militari dell'Arma possono raggiungere l'appartamento della donna al quarto piano: è lei stessa ad aprirgli la porta e a spiegare che la sua badante è andata via da due giorni e che, da allora, non mangia poiché, a causa della sedia a rotelle, non riesce nemmeno ad arrivare ai fornelli.

Leggi anche In giro per i baretti di Chiaia con un coltello e un manganello: nei guai due 20enni

I carabinieri si adoperano così per prepararle un pasto; contestualmente, sul posto arriva anche una delle figlie dall'anziana, così i militari si assicurano che la 90enne possa stare in compagnia ed essere assistita. Partiranno ora gli accertamenti per capire cosa sia successo e individuare eventuali responsabilità.