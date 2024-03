A Quarto un gatto randagio è stato torturato e soffocato in una busta di plastica Atroce episodio di violenza a Quarto: un gatto torturato e ucciso soffocato in una bustina. Ira delle istituzioni, indagini in corso per trovare il responsabile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Torturato, poi chiuso in una busta di plastica e lasciato morire soffocato: è l'atroce destino al quale ignoti hanno condannato un gatto di Quarto Flegreo, in provincia di Napoli. Il corpo straziato del gatto è stato trovato da una volontaria di Oasi Felina in via Casalanno, nella zona periferica della cittadina flegrea, e presentava evidenti tracce di torture: era chiuso in una bustina di plastica di quelle che si usano per la spesa. Immediato lo sdegno di cittadini ma anche dell'amministrazione comunale.

Lo sdegno del Comune: "Indagini in corso"

"Il Sindaco di Quarto avv. Antonio Sabino e l'assessore al randagismo dott.ssa Annarita Ottaviano fanno sapere che in riferimento al ritrovamento del gatto morto dopo essere stato torturato che l’episodio va considerato come un gesto vile che offende la sensibilità e la civiltà dei cittadini di Quarto", si legge in una nota del Comune flegreo, che aggiunge: "Usare violenza sugli animali o addirittura privarli della vita è un reato punibile per legge e nello specifico sono in corso le indagini. Questa Amministrazione è particolarmente attenta alle problematiche di tutela e rispetto del mondo animale e quello commesso è da stigmatizzare come gesto di violenza assurdo e deplorevole ai danni di un piccolo animale indifeso che questa amministrazione comunale condanna duramente", conclude la nota congiunta di sindaco e assessore.

La nota dell'associazione Oasi Felina

Questa la nota dell'associazione Oasi Felica, dopo il ritrovamento del corpo. L'associazione ha anche pubblicato le immagini del gatto dopo il ritrovamento.

Ve lo immaginate morire così? O si passa oltre perché è un gatto?? Lo sapete che anche loro soffrono come noi? Lo sapete che sono fatti di carne e sangue?

Tu che hai compiuto questo gravissimo delitto, ancora più grave perché a danni di un indifeso, non devi avere mai pace, devi vivere il resto della tua vita col rimorso di quello che hai fatto, ti auguriamo di avere una coscienza, perché quella ti darà la consapevolezza di ciò che hai fatto, e la tua vita smetterà di avere senso. Sei un mostroS, di quelli che possono colpire tutti, anche gli esseri umani, perciò state attenti, guardatevi le spalle se lo frequentate perché potrebbe farvi del male da un momento all'altro.

Indagheremo e ti troveremo e tutti sapranno che sei un mostro!