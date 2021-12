A Pozzuoli niente aperitivi nei locali sul Lungomare a Natale e Capodanno: ordinanza anti-movida Il sindaco Vincenzo Figliolia: “L’ordinanza sarà in vigore da martedì 7 dicembre. I giovani possono divertirsi in altro modo”

A cura di Pierluigi Frattasi

foto archivio

Niente aperitivi sul Lungomare di Pozzuoli a Natale e Capodanno. Il sindaco Vincenzo Figliolia prepara l’ordinanza anti-movida per evitare il diffondersi del contagio da Covid19. Bloccate anche le feste di piazza, dai rioni di Toiano a Monterusciello. Secondo gli ultimi dati trasmessi dall'Asl Napoli 2 Nord, a Pozzuoli al momento ci sono 267 positivi, si registrano 11 nuovi contagi su 422 tamponi e 4 persone definitivamente guarite nelle ultime 24 ore.

L'ordinanza dal 7 dicembre

L’ordinanza sarà in vigore dalla sera di martedì 7 dicembre, alla vigilia della Festa dell’Immacolata, fino al termine delle feste della Natività. “Firmerò un’ordinanza – scrive il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, in un post sul suo profilo Facebook – con la quale sarà vietata per le prossime festività, a partire già dal 7 dicembre, l’organizzazione di eventi che comportino eccessivi assembramenti di persone nei luoghi pubblici e mi riferisco in particolare ai cosiddetti “aperitivi” della movida. Capisco che i giovani vogliono divertirsi ma lo possono fare anche in altro modo, evitando gli assembramenti che facilitano la trasmissione del virus. Ne va di mezzo la nostra salute e questo non lo possiamo dimenticare. Saranno intensificati i controlli da parte della polizia municipale”.

“Come tutti hanno potuto verificare negli ultimi giorni c’è stato in città un aumento dei contagi da covid-19. La pandemia non è ancora debellata e non ci possiamo permettere di abbassare la guardia. Mi appello pertanto al buon senso dei cittadini, dei giovani soprattutto, invitandoli a rispettare le misure già in vigore con l’ordinanza regionale e di utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale nelle aree all’aperto di maggior affollamento.