Vigili in borghese per "stanare" chi non raccoglie le deiezioni canine nel comune di Nocera Superiore. Quest'oggi è partito l'esperimento della cittadina molossa, fortemente voluto dal primo cittadino Giovanni Maria Cuofano: una decina i controlli partite alle sette di questa mattina, orario "di punta" per chi porta fuori il proprio cane in questo periodo, quando il sole è ancora leggero. Controlli che si sono tenuti tra via Russo, via Pecorari, via Monte del Vesuvio, via Petrone ed altre strade cittadine. Tutti fermati e censiti: ma per fortuna, tutti ligi alle regole e nessuna multa comminata, come ha spiegato lo stesso Cuofano.

"Malgrado la buona educazione di molti, c’è una risicata minoranza che continua a non attenersi all’Ordinanza anche se, come abbiamo sottolineato più volte, raccogliere le deiezioni in strada è un gesto di buon senso civico prima ancora che un obbligo disciplinato dalla norma", ha spiegato il primo cittadino di Nocera Superiore, "Tra l’altro, proprio di recente, abbiamo installato in diversi punti della città circa novanta contenitori stradali per la raccolta delle deiezioni. Lasciare le strade sporche è una mancanza di rispetto verso la comunità e verso le tante famiglie che ogni giorno passeggiano con i propri bambini", ha aggiunto Cuofano, spiegando anche che "non basta avere il kit per raccogliere le deiezioni attaccato al polso: bisogna usarlo". Il primo cittadino di Nocera Superiore ha quindi aggiunto che "i controlli proseguiranno a tappeto anche nei prossimi giorni". Il Comune di Nocera Superiore, infatti, prevede una multa fino a 600 euro per chi non raccoglie le deiezioni dei propri cani.