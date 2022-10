A Napoli uno dei bar migliori al mondo: L’Antiquario 46esimo nella classifica World’s 50 Best Bars 2022 Nella prestigiosa classifica, lo speakeasy di Chiaia abbandona l’82esima posizione dello scorso anno per guadagnarsi la numero 46 nella lista dei migliori 50 bar la mondo.

A cura di Valerio Papadia

Aveva già fatto la storia, lo scorso anno, per essere il primo bar di Napoli ad entrare nella prestigiosa classifica The World's 50 Best Bars, massima istituzione del settore che, come suggerisce il nome, incorona ogni anno i 50 migliori bar del mondo: mentre nel 2021 si era classificato alla posizione numero 82, in questo 2022 L'Antiquario si è superato e ha guadagnato addirittura la posizione numero 46. Si può affermare, dunque, con ancora maggiore convinzione e cognizione di causa, che uno dei migliori bar al mondo, il 46esimo dei 50 migliori bar al mondo per la precisione, si trova a Napoli.

"Un traguardo che ci riempie di orgoglio in quanto siamo in grado di rappresentare l'Italia e la città di Napoli al The World's 50 Best Bars 2022. Il salto dalla posizione 82 dello scorso anno alla 46, conferma che l'impegno nel perseguimento di una proposta internazionale e la fede in quell'ospitalità napoletana che ci contraddistingue da sempre è la strada giusta da seguire. Ringrazio tutti voi che date vita a L'Antiquario ogni giorno" si legge sui profili social del bar.

Quali sono i migliori bar al mondo

La classifica di The World's 50 Best Bars 2022, che arriva a qualche settimana di distanza da quella dei World's 50 Best Restaurants, è stata svelata ieri, martedì 4 ottobre: a fregiarsi del titolo di migliore bar al mondo, in prima posizione, il Paradiso a Barcellona (che l'anno scorso si era classificato terzo); al secondo posto il Tayer + Elementary di Londra, mentre al terzo posto si è classificato il Sips, ancora a Barcellona.

Dove si trova L'Antiquario a Napoli

Bar in stile speakeasy – divanetti di velluto, carta da parati, specchi e luci soffuse da locale americano in pieno Proibizionismo – non è un caso che sulla pagina Instagram de L'Antiquario si legga "Hidden but not invisible" (nascosto ma non invisibile, ndt): al locale si accede da una piccola porticina in legno su uno stretto marciapiedi al civico 2 di via Vannella Gaetani, stradina che collega via Domenico Morelli a piazza Vittoria. Ci troviamo nel centro di Napoli, nel quartiere Chiaia, a pochi passi, da una parte, da piazza dei Martiri e, dall'altra, dal Lungomare cittadino.