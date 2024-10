video suggerito

A Napoli un giornalista identificato durante un servizio. Il Comune: "Massima collaborazione con la stampa" Un giornalista fermato e identificato durante un servizio: la denuncia di Odg e Sugc. Il Comune di Napoli: "Episodio lontano anni luce dall'agire di questa Amministrazione. Chiariremo da cosa sia scaturito, intanto esprimiamo solidarietà al diretto interessato".

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un giornalista è stato fermato, identificato e alla fine multato per presunta violazione del codice della strada. L'Ordine dei Giornalisti ha espresso solidarietà, con il Comune di Napoli che ha sottolineato che intende fare chiarezza per capire "da cosa sia scaturito questo episodio" ma esprimendo al contempo la massima collaborazione con la stampa. Una vicenda che è accaduta nella giornata di oggi al Vomero, zona collinare di Napoli, su via Kagoshima, la strada intitolata alla città giapponese gemellata con Napoli e che, da qualche giorno, è stata chiusa a causa di possibile crolli.

Lo hanno denunciato in una nota congiunta l'Ordine dei Giornalisti della Campania e il Sindacato unitario giornalisti della Campania, che spiegano come "una troupe di 8news, il tg di Canale8, che in via Kagoshima, chiusa per un dissesto, effettuava riprese consentite per la realizzazione di un servizio", quando "un agente della Polizia Locale impediva, in maniera arbitraria, l'esercizio della professione giornalistica, giungendo addirittura a fermare, identificare e poi verbalizzare il collega per presunte inosservanze del codice della strada. Tutto questo lede, in un clima anche nazionale di fibrillazione e forte esasperazione, la libertà d'informazione". L'Ordine dei Giornalisti della Campania e il Sugc hanno quindi concluso che: "Non è la prima volta che a Napoli accadono episodi del genere. Ecco perché non possiamo più tollerare abusi e ostracismi di alcun genere".

Sulla vicenda è intervenuto anche il Comune di Napoli, che in una nota ha spiegato:

C'è forte rammarico per quanto avvenuto oggi in via Kagoshima, un episodio lontano anni luce dall'agire di questa Amministrazione – compreso il Corpo della Polizia locale – che ritiene sacrosanta la libertà di informazione ed ha sempre improntato la propria azione alla massima collaborazione con gli organi di stampa nel rispetto dei rispettivi doveri. Chiariremo da cosa sia scaturito questo episodio, intanto esprimiamo solidarietà al diretto interessato.