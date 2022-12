A Napoli per la Festa dell’Immacolata, ma doveva essere ai domiciliari a Riccione: arrestato Un uomo di 51 anni, originario di Napoli ma ai domiciliari a Riccione, è stato scoperto mentre passeggiava nel quartiere Scampia: arrestato dai carabinieri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Era agli arresti domiciliari a Riccione, ma si è presentato a Napoli come se niente fosse durante la Festa dell'Immacolata. Ma la sua presenza è stata scoperta dai carabinieri, che lo hanno arrestato e portato in carcere: dovrà ora rispondere di evasione e di false dichiarazioni sull'identità, visto che quando è stato fermato dai militari ha provato a dare un altro nome per sfuggire all'arresto. Una Festa dell'Immacolata a Napoli che dunque si è conclusa con il suo arresto e il trasferimento nel carcere napoletano di Poggioreale, in attesa di essere processato per direttissima.

Tutto è iniziato nel tardo pomeriggio di ieri in via Pietro Germi, nel quartiere napoletano di Scampia non lontano dalla zona delle Vele: qui un 51enne napoletano, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli per un controllo. L'uomo ha tentato di dare delle false generalità, nella speranza di riuscire a eludere il controllo, ma non è servito: i carabinieri lo hanno scoperto e dopo controlli approfondito sono risaliti alla sua vera identità. E così è venuto fuori che quell'uomo fermato, in realtà era stato sottoposto al regime di arresti domiciliari nella città di Riccione (in provincia di Rimini), in Emilia-Romagna, là dove risiede abitualmente. Non è chiaro cosa lo abbia portato ad evadere dai domiciliari e tornare a Napoli, né se sia stato aiutato da altri a compiere questa "fuga" verso Napoli: fatto sta che per lui sono scattate le manette e il trasferimento nel carcere di Poggioreale, in attesa di comparire davanti al giudice per evasione e false dichiarazioni sull'identità.