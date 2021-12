A Napoli oltre 6mila persone attualmente positive al Covid: i quartieri dell’area Nord i più colpiti L’Asl Napoli 1 Centro ha reso noto i dati sull’andamento della pandemia di Covid-19 in Campania, aggiornati al 26 dicembre 2021.

Sono 6.347 le persone attualmente positive al Sars-Cov-2 a Napoli: questi i dati diramati dall'Asl Napoli 1 Centro, aggiornati al 26 dicembre 2021, sull'andamento della pandemia di Covid-19 nel capoluogo campano. Ancora, i ricoverati attualmente nei reparti di degenza ordinaria degli ospedali della città sono 128, mentre quelli in terapia intensiva sono 11. Dall'inizio della pandemia, invece, sono 93.273 le persone risultate positive al Covid-19 a Napoli, mentre i deceduti purtroppo sono 2.063.

Positivi e tasso d'incidenza quartiere per quartiere

L'Asl Napoli 1 Centro ha reso noto anche il numero totale dei positivi e il tasso d'incidenza – percentuale di positivi in base ai residenti – quartiere per quartiere: l'area più colpita è quella dei quartieri dell'area Nord della città, in particolare Miano, con un tasso d'incidenza del 13,02%. Di seguito, il numero dei positivi e il tasso d'incidenza quartiere per quartiere:

Arenella: 5.240, 7,77%

Avvocata: 3.019, 8,85%

Bagnoli: 1.953, 8,54%

Barra: 3.921, 10,62%

Chiaia: 3.384, 8,47%

Chiaiano: 2.499, 10,86%

Fuorigrotta: 3.636, 9,40%

Mercato: 1.006, 10,08%

Miano: 3.006, 13,02%

Montecalvario: 2.320, 9,45%

Pendino: 1.644, 8,98%

Pianura: 5.891, 10,19%

Piscinola Marianella: 3.212, 11,29%

Poggioreale: 2.578, 8,41%

Ponticelli: 5.150, 10,03%

Porto: 401, 8,43%

Posillipo: 1.627, 7,22%

San Carlo all'Arena: 7.136, 10,18%

San Ferdinando: 1.547, 8,13%

San Giovanni a Teduccio: 2.439, 10,27%

San Giuseppe: 353, 6,60%

San Lorenzo: 4.318, 8,08%

San Pietro a Patierno: 1.964, 11,05%

Scampia: 3.987, 10,78%

Secondigliano: 4.796, 11,33%

Soccavo: 4.591, 10,35%

Stella: 2.798, 8,49%

Vicaria: 1.407, 9,28%

Vomero: 3.332, 7,52%

Zona Industriale: 444, 7,11%

Tasso di mortalità quartiere per quartiere

L'Asl Napoli 1 Centro ha reso noto anche il tasso di mortalità, ovvero la percentuale dei deceduti a causa del Covid-19 in base ai residenti, quartiere per quartiere. Anche in questo caso, l'area Nord è la più colpita, in particolare Secondigliano, con un tasso dello 0,30%.