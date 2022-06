A Napoli ogni 36 ore un minorenne arrestato o denunciato perché armato Questo il bilancio del Comando Provinciale dei carabinieri di Napoli: negli ultimi 5 mesi, inoltre, sono state sequestrate 365 armi.

A cura di Valerio Papadia

Ogni 36 ore, a Napoli e provincia, un minorenne viene arrestato o denunciato; inoltre, negli ultimi cinque mesi, sono 365 le armi che sono state sequestrate a minori. Questo il bilancio dei controlli operati dai carabinieri del Comando Provinciale di Napoli negli primi cinque mesi di questo 2022: un lavoro complesso e delicato, quello dei militari dell'Arma, rivolto soprattutto a disarmare quei giovani e giovanissimi che, purtroppo, vedono nella violenza e nelle armi l'unica risposta. Come detto, sono 365 le armi sequestrate dai carabinieri durante i servizi di controllo: di queste, 158 sono armi da taglio, 123 da fuoco e 78 quelle definite improprie, ovvero tirapugni, mazze e altre armi del genere. "Mi serve per difendermi" la scusa più comune che i minori adducono per giustificare l'arma – o le armi – con le quali vengono sorpresi.

Le dichiarazioni del comandante dei carabinieri di Napoli

In merito alla violenza che dilaga tra i giovanissimi e i controlli messi in campo dai militari, il Generale di Brigata Enrico Scandone, comandante provinciale dei carabinieri di Napoli, ha dichiarato: