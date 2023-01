A Napoli nell’ultimo mese è piovuto la metà rispetto agli anni passati. A dicembre picco di 19° Temperature alte e poca pioggia: è il dicembre 2022 appena trascorso a Napoli. A Natale quasi 20 gradi, ma pioggia sotto la media del 45% rispetto al 2021.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un mese di dicembre particolarmente scevro di pioggia in Campania, quello appena terminato. Ma anche con una temperature Secondo i dati raccolti dagli osservatori, la pioggia caduta nella sola Napoli è stata di appena 67 millimetri, il 45% in meno di quella che cade normalmente nel mese di dicembre nel capoluogo partenopeo. Ora il rischio è che, per il fenomeno della compensazione, si verifichino veri e propri nubifragi nel mese di gennaio. Tuttavia, nel corso del 2022. i saldo è positivo: sono caduti 890 millimetri di pioggia, 25 in più della cumulata storica annuale. Tuttavia, la pioggia è stata concentrata soprattutto nei mesi di settembre e di novembre, con gli effetti anche tristemente noti (come l'alluvione di Casamicciola). Viceversa, a gennaio, maggio, ottobre e dicembre si sono avuti forti deficit.

I dati sono stati registrati dall'Osservatorio Meteorologico della Federico II. I cambiamenti climatici, insomma, si sono fatti sentire anche su Napoli e Campania. Tanta anche l'umidità che ha caratterizzato il mese di dicembre appena trascorso: questo a causa di un potente anticiclone africano che ha di fatto "azzerato" la ventilazione, portando anche nebbia mattutina, facendo lievitare le temperature. Non a caso, il giorno più caldo di dicembre è stato proprio Natale, con un valore medio di 19.4 gradi Celsius. Il giorno più freddo è stato invece il 13 dicembre, quando le temperature non hanno superato gli 8.8 gradi Celsius. A fine 2022, la media delle temperature massime è stata di 22.4 gradi, con valori inferiori alle medie stagionali a marzo, aprile e settembre (-1 grado), mentre negli altri mesi si sono registrati aumenti anche di 2-3 gradi di media. Il valore di 22.4 gradi di media annuale non è un record: nel 1950, si raggiunse la media di 22.6 gradi di media.