A Napoli la Nutella vegana già in vendita e a metà prezzo, ma era un carico rubato Sequestrati circa 300 baratoli di Nutella Plant-based in un alimentari del centro storico nei vicoli di Napoli: erano parte di un carico rubato a giugno.

La Nutella Plant-based, versione vegana della crema spalmabile marcata Ferrero, è stata presentata ufficialmente soltanto oggi 3 settembre 2024. A Napoli, però, qualcuno se l'era già accaparrata e aspettava soltanto il giorno del lancio per metterla in vendita. A metà prezzo, tra l'altro: 2,60 euro a vasetto, invece di 4,49 euro. Lo hanno accertato i carabinieri del Nas, che hanno scoperto anche il motivo di questo forte sconto: la fornitura non era arrivata dai canali ufficiali, ma dalla distribuzione "parallela". In altre parole: era parte di un carico rubato a giugno e destinato alla Francia. Sotto chiave sono finiti circa 300 barattoli, per un valore di mercato che si avvicina ai 1.300 euro: verranno tutti distrutti, anche perché non è possibile verificare che in questi due mesi siano state rispettate le norme sulla conservazione.

La crema spalmabile, confezionata in vasetti da 350 grammi riconoscibili dal tappo di colore verde, era in vendita presso un negozio di coloniali del centro storico cittadini, in una traversa di piazza Dante, zona centralissima di Napoli. I carabinieri del Nucleo Anti sofisticazione sono entrati in azione a seguito di una segnalazione. Presumibilmente, ricostruiscono i militari, il carico rubato era stato tenuto in qualche magazzino, probabilmente un deposito improvvisato, proprio in attesa del lancio ufficiale: anticiparlo, mettere i vasetti in vendita prima della presentazione, avrebbe attirato troppo l'attenzione.

Il lancio della Nutella Plant-based si è tenuto proprio martedì 3 settembre, in contemporanea per il mercato italiano, per quello francese e per quello belga; soltanto dal 2025 la vendita verrà estesa agli altri mercati europei. Il barattolo di vetro è facilmente distinguibile: tappo verde, ma soprattutto quel che la caratterizza sono gli ingredienti: è senza latte. Ha difatti solo ingredienti di origine vegetale: ceci e sciroppo di riso, insieme ovviamente a nocciole e il cacao magro.

La produzione è in Italia, non nello storico stabilimento piemontese di Alba, in provincia di Cuneo, ma in quello di Sant'Angelo dei Lombardi, nell'Avellinese; proprio da lì sarebbe uscito il carico rubato durante il trasporto. Sono in corso ulteriori ispezioni del Nucleo Anti sofisticazione dell'Arma dei Carabinieri, coordinato dal comandante Alessandro Cisternino, per individuare la parte restante della fornitura "scomparsa".