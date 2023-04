A Napoli la festa scudetto è già iniziata prima della partita. Treni strapieni, striscioni e musica Uno Scudetto di 20 metri a Porta Capuana, fuochi d’artificio in centro, caroselli a Soccavo, treni strapieni verso Fuorigrotta: a Napoli la festa è già iniziata.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Uno Scudetto gigante di oltre 20 metri è stato montato su Porta Capuana questa notte. Fuochi d'artificio in centro storico, caroselli per le vie dei quartieri occidentali: a Napoli, la festa è già iniziata prima ancora della matematica vittoria del campionato. Tutto è pronto per quella che è a tutti la festa più attesa da 33 anni a questa parte, da quel 29 aprile 1990 dopo il quale i napoletani si sono "accontentati" solo, per così dire, di tre coppe Italia e due supercoppe italiane.

Il maxi Scudetto di Porta Capuana

Questa notte, a Porta Capuana è stato affisso un maxi scudetto di oltre 20 metri (le torri aragonesi misurano circa 23 metri, ndr), mentre sull'asfalto sono stati portati i cartonati dei calciatori. E così in quella che una volta era la porta che delimitava l'ingresso orientale della città, oggi a tutti gli effetti nel Centro Storico cittadino, in tanti hanno potuto ammirare il maxi scudetto destinato ad essere una delle foto-simbolo del terzo scudetto azzurro.

Caroselli a Soccavo, fuochi d'artificio ai Quartieri Spagnoli

Ma nella notte, la vigilia è stata altrettanto movimentata: fuori d'artificio al Centro Storico, caroselli ai Quartieri Spagnoli (dove non sono mancate secchiate d'acqua da parte dei residenti), auto dipinte d'azzurro a Soccavo e Pianura: in via Epomeo una vera e propria sfilata iniziata già nel primo pomeriggio di ieri e proseguita per tutta la notte. Folla sopra ogni limiti al Murale di Maradona in via Emanuele De Deo e via Toledo letteralmente "paralizzata" dal traffico pedonale fino a notte fonda.

Treni pieni e stazioni affollate già dal mattino

Questa mattina, invece, nonostante la gara tra Napoli e Salernitana si giochi alle 15 (e che la festa sia vincolata anche al risultato finale di Inter-Lazio in programma alle 12.30), è già iniziato l'assalto ai treni per raggiungere lo stadio: stazioni letteralmente bloccate e treni pieni fino all'inverosimile, con passeggeri seduti perfino negli scompartimenti portabagagli. Situazione che però in questo caso è anche pericolosissima, visto che i treni sono pieni ben oltre la capienza. Dalle 14 scatterà anche il blocco alla circolazione in gran parte della città che si trasformerà in una maxi area-pedonale fino alle 4 del mattino di domani, lunedì 1° maggio.