A Napoli in migliaia a piazza del Plebiscito per la maratona contro il cancro al seno

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli migliaia di persone in piazza del Plebiscito oggi per la II edizione di Race for the Cure, la mini-maratona di solidarietà contro i tumori del seno. Madrine dell'evento, l'attrice Maria Grazia Cucinotta e Rosanna Banfi. Molti napoletani oggi sono in fila per iscriversi ai box allestiti in piazza e partecipare alla manifestazione che nasce per promuovere iniziative di prevenzione sul territorio. Presenti in piazza anche molti medici impegnati nelle cure contro il cancro e nell'assistenza ai pazienti, anche nei reparti di terapia del dolore. La maratona consisterà in una corsa di 5 chilometri e una passeggiata di 2 chilometri per le vie della città.

Il cancro al seno oggi colpisce una donna su otto, secondo le ultime statistiche diffuse dagli organizzatori. La prevenzione, quindi, è decisiva. Sempre in piazza del Plebiscito è stato allestito anche il Villaggio della Salute, dove sarà possibile effettuare screening gratuiti e sostenere la campagna acquistando il kit per la corsa. La due giorni dell'evento si chiude oggi, domenica 7 novembre 2021. La Rece for The Cure è un evento organizzato da Komen Italia, si tratta della più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo.

Nel 2019 la Race for the Cure, ha festeggiato i 20 anni di presenza in Italia con 6 edizioni nelle città di Roma, Bari, Bologna, Pescara, Brescia e Matera, con oltre 140.000 iscritti. Dal 2020 è tornata anche a Napoli. La manifestazione è dedicata alle Donne in Rosa, donne che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore del seno, vere protagoniste del cambiamento culturale nell’approccio alla malattia. Con la loro speciale maglietta rosa, oltre a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, mandano un forte messaggio di incoraggiamento e di speranza alle 53.000 donne che in Italia ogni anno si confrontano con la malattia.