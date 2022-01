A Napoli multate due agenzie di viaggi: non avevano l’assicurazione per i clienti Il bilancio dei controlli della Polizia Municipale di Napoli in diverse attività commerciali e per strada tra i quartieri di Chiaia, Vomero e Posillipo.

Tanti i controlli che sono andati in scena a Napoli nelle scorse ore, operati dagli agenti della Polizia Municipale in numerose attività commerciali, strade e piazze dei quartieri Chiaia, Vomero e Posillipo. Proprio in quest'ultima zona, quartiere collinare del capoluogo campano, su segnalazione dell'associazione Advunite e del Suap (Sportello unico per le attività produttive), i vigili urbani hanno controllato 12 agenzie di viaggi in via Petrarca: di queste, la metà sono risultate in regola, mentre l'altra metà, sfortunatamente, ha cessato l'attività, visto il difficile momento che, ormai da due anni, causa pandemia di Coronavirus, vive il settore del turismo. Sul lungomare però, in via Partenope, gli agenti hanno riscontrato che due agenzie di viaggio non erano in regola con l'assicurazione prevista dalla legge, ovvero quella che tutela proprio le agenzie di viaggi in caso di danni ai clienti.

Controlli anche a taxi e bar

Numerosi, come detto, i controlli della Polizia Municipale anche in strada. A Chiaia, precisamente in piazza Trieste e Trento, i vigili hanno multato due tassisti che prelevavano i clienti distanti dal posteggio apposito che si trova in via San Carlo; proprio qui, a un tassista è stata sospesa la licenza perché senza assicurazione, così come è successo a un tassista in via Santa Lucia. Al Vomero, invece, il proprietario di un locale è stato multato per diffusione di musica senza alcuna autorizzazione. Numerosi i controlli effettuati dai vigili urbani anche a controllo del rispetto delle normative anti-Covid vigenti, per le quali non sono state riscontrate irregolarità.