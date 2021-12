A Napoli boom di prime dosi col super green pass: 4mila somministrazioni in 5 giorni I dati Asl Napoli 1 Centro: 3.937 prime dosi in 5 giorni, dal 6 dicembre, su 37mila totali. Le terze dosi sono state 30.403.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Boom di prime dosi di vaccino anti-Covid19 a Napoli da quando è entrato in vigore il super green pass obbligatorio, il 6 dicembre. Da lunedì sono circa 4mila le somministrazioni fatte per la prima volta: 3.937, per la precisione, in 5 giorni, secondo i dati dell'Asl Napoli 1 Centro. Il super green pass, in vigore per le zone bianche dal 6 dicembre al 15 gennaio, prevede l'obbligo della certificazione verde anti-Covid anche per viaggiare sui mezzi di trasporto pubblici locali, come bus, metro e funicolari, o per entrare nei ristoranti degli alberghi. L'aumento delle prime dosi è il segnale, quindi, che sempre più No Vax stanno decidendo di aderire alla campagna vaccinale.

Secondo i dati dell'Asl, la richiesta di prime dosi di vaccinazione è aumentata sensibilmente dall'inizio di questa settimana. Si sono, infatti, registrate 1.013 prime dosi lunedì 6 dicembre, 761 martedì 7, 619 mercoledì 8, Festa dell'Immacolata, 789 giovedì 9, e 755 oggi, venerdì 10 dicembre. Consistenti anche le seconde dosi: 728 lunedì, 429 martedì, 318 mercoledì, 601 giovedì, 593 venerdì. Tra questi anche alcuni ritardatari, che per vari motivi non avevano ancora fatto il richiamo.

Mentre i numeri più consistenti riguardano la terza dose: 7.629 somministrazioni lunedì, 5.126 martedì, 4.906 mercoledì, 5.505 giovedì e 7.237 venerdì. In totale 30.403 terze dosi in 5 giorni, su un numero complessivo di 37.019 somministrazioni a Napoli. In città si possono fare le vaccinazioni anti-Covid presso gli hub vaccinali regionali della Mostra d'Oltremare e della Fagianeria di Capodimonte, i distretti sanitari Asl, gli ambulatori medici di base e le farmacie aderenti. Dal 16 dicembre potranno vaccinarsi anche i bambini da 5 a 11 anni. Nei prossimi giorni, quindi, aumenterà ancora la percentuale di copertura vaccinale tra la popolazione.