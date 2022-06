A Napoli arriva il Pride 2022: corteo arcobaleno dal centro al Lungomare il 2 luglio Il concentramento in piazza Municipio il 2 luglio alle ore 15. Poi corteo sul Lungomare, dove ci sarà il palco per il concerto e lo show. Slogan: “E che burdello!”

A cura di Pierluigi Frattasi

Un Pride di qualche anno fa per le strade di Napoli

A Napoli arriva il Pride 2022 il 2 luglio prossimo. Il corteo arcobaleno a sostegno dei diritti Lgbt+ partirà alle ore 17,00 da piazza Municipio dove ci sarà anche il palco per gli interventi istituzionali, per dirigersi poi sul Lungomare, dove alle 21,00 inizierà lo show a via Partenope con eventi e cantanti. È la 26esima edizione del Pride nel capoluogo campano. Slogan di quest'anno: "…e che burdello!". Un richiamo al desiderio di aria aperta e di far festa dopo le restrizioni degli scorsi anni imposte dalla pandemia del Covid19. L'anno scorso, il Pride si tenne a piazza Dante. Per i 25anni fu ripreso lo slogan degli anni '90 "Jesce Jesce Sole", a ricordare lo "Jesce Sole" della prima edizione. Madrina del 2021 fu la cantante Arisa, mentre tra gli ospiti salì sul palco anche il parlamentare Pd Alessandro Zan, relatore dell’omonimo disegno di legge contro l'omofobia.

Il corteo da piazza Municipio a via Partenope il 2 luglio

Il 4 giugno scorso si è tenuto, invece, uno dei primi Pride in Campania a Torre Annunziata con il Vesuvio Pride. Il Pride a Napoli 2022 incomincerà con il concentramento alle ore 15 in Piazza Municipio, seguirà due ore dopo circa la sfilata dei discorsi istituzionali, e poi alle 18 è prevista la colorata e civile manifestazione che attraverserà via Toledo e Piazza del Plebiscito, fino ad arrivare sul lungomare, dove sarà allestito il palco per il concerto. Ancora top secret il programma con il cartellone degli ospiti, che sarà svelato nei prossimi giorni. Napoli, da sempre città in prima linea per la difesa dei diritti Lgbt+ si colorerà, quindi, ancora una volta di arcobaleno, con spettacoli, musica e danza.