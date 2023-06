A Napoli arriva anche Aviva, lo yacht di sei piani del proprietario del Tottenham Joe Lewis Nel Golfo di Napoli sta navigando Aviva, super yacht dall’inconfondibile scafo azzurro di proprietà dell’imprenditore inglese Joe Lewis. A bordo c’è anche un campo da padel.

A cura di Valerio Papadia

Nonostante sia stato costruito soltanto nel 2017, lo yacht Aviva è già iconico: merito del suo scafo azzurro, ma soprattutto dei suoi sei piani, che lo rendono difficile da non notare. Apprezzeranno i tifosi partenopei, proprio grazie allo scafo azzurro, nell'ammirare il superyacht, che si trova adesso nel Golfo di Napoli: l'imbarcazione è di proprietà di Joe Lewis, imprenditore inglese noto per essere il proprietario del Tottenham, squadra calcistica di Londra, tre le più famose della Premier League.

A bordo di Aviva c'è anche un campo da padel regolamentare

Costruito come detto nel 2017, nei cantieri dell'azienda tedesca Abeking & Rasmussen e progettato da Reymond Langton, lo yacht Aviva è lungo 98 metri. Nelle sue otto cabine, il superyacht può ospitare 16 persone, mentre sono 25 i membri dell'equipaggio che possono trovare sistemazione a bordo. Nei sei piani che caratterizzano Aviva troviamo piscina, bar, palestra, idromassaggio, cinema; a lasciare a bocca aperta, però, è il campo da padel regolamentare.

Chi è Joe Lewis: è stato anche proprietario del Vicenza

Londinese, classe 1937, Joe Lewis – all'anagrafe Joseph – è il 12esimo uomo più ricco del Regno Unito, nonché il 490esimo uomo più ricco del mondo: nel 2022, secondo Forbes, il suo patrimonio stimato era di 5,3 miliardi di dollari. Noto, come detto, per essere il proprietario del Tottenham, forse non tutti sanno che il passato di Joe Lewis è legato anche a una squadra di calcio italiana: tra il 1997 e 2004 l'imprenditore inglese ha posseduto anche quote del Vicenza Calcio.