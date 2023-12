A Napoli 15 vigili urbani precari dopo 3 anni rischiano il licenziamento: salvati l’ultimo giorno dell’anno I 15 agenti di Polizia Locale erano gli ultimi rimasti fuori dalle stabilizzazioni del concorso del 2019. Il Comune li ha assunti prima che scadessero i contratti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli 15 agenti di Polizia Locale precari rischiavano di non avere rinnovato il contratto dopo quasi 3 anni di servizio in strada. Dopo aver vinto un concorso nel 2019, seppur a tempo determinato, e maturato esperienza sul campo, pattugliando le strade giorno e notte, i 15 giovani, alcuni sposati e con figli, avrebbero visto sfumare l'assunzione perché mancava solo una manciata di giorni per maturare i 36 mesi necessari alla stabilizzazione. Negli scorsi giorni erano stati chiamati a riconsegnare la pistola e la divisa di ordinanza. Sembrava ormai tutto finito, quando finalmente è arrivata la svolta. La giunta Manfredi nella giornata di ieri ha firmato la delibera che proroga di alcuni mesi il loro servizio. Potranno così arrivare a conseguire i 36 mesi e domani firmeranno finalmente il contratto a tempo indeterminato.

La decisione dell'amministrazione è arrivata dopo le segnalazioni fatte dai sindacati che hanno sollevato il caso.

In mattinata, Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl hanno scritto una nota:

Richiesta proroga contratto a tempo determinato Polizia Locale. Queste organizzazioni sindacali preoccupatissime per il rischio del mancato rinnovo dei contratti in scadenza dei 15 colleghi della Polizia Locale, chiedono un autorevole intervento finalizzato alla proroga dei contratti che dovrà necessariamente avvenire nella giornata odierna. Pur comprendendo le difficoltà amministrative, sarebbe folle per il Comune di Napoli disperdere l’esperienza maturata dai 15 colleghi in quasi 3 anni di lavoro, con una carenza di personale cronica ed in una città dove le esigenze di sicurezza sono sempre al limite. Del resto in una città con una disoccupazione altissima, l’aspetto umano e sociale è prioritario. Si chiede all’Amministrazione di profondere tute le energie, come già ha dimostrato in analoghe occasioni, affinché si eviti che 15 famiglie restino improvvisamente senza lavoro.

Mentre il sindacato CSA, con la segreteria Provinciale ed RSU, sottolinea:

Il CSA ringrazia il Sindaco, la Direzione Generale ed il Personale che per non disperdere le professionalità acquisite sul campo da 15 Agenti della Polizia Municipale che al 31/12 vedevano risolto il loro contratto e, consapevoli del dramma sociale che sarebbe scaturito, hanno stilato una delibera che andasse in continuità con le azioni già in itinere del Ministero, che saranno finanziate con il decreto sicurezza.

Il concorso per reclutare 96 agenti di Polizia Municipale a tempo determinato risale all'autunno del 2019. Si tratta del piano di rafforzamento delle polizie locali previsto dall'allora Decreto Salvini. I giovani superarono una selezione molto dura con prove fisiche e scritte. Grazie allo scorrimento delle graduatorie, alla fine, il Comune è riuscito a prendere circa 140 agenti a tempo determinato, contratti che poi sono stati stabilizzati nel corso del tempo grazie a varie proroghe del Governo. Dalle stabilizzazioni sarebbero rimasti fuori solo 15 dipendenti, che il Comune ha deciso di assumere.