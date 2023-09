A Napoli 120mila turisti per la Festa di San Gennaro, hotel e B&B pieni Oltre 5 milioni di visitatori da giugno. L’assessore Armato: “Trend positivo per la città”. Schiavo (Confesercenti): “Hotel pieni al 95%”

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

A Napoli 120 mila turisti in arrivo per la Festa di San Gennaro. Hotel e B&B sono pieni al 95%, mentre da giugno si registrano quasi 5 milioni di visitatori. Per l'assessore al Turismo, Teresa Armato, “continua il trend positivo che vede Napoli sempre più scelta dai turisti italiani e stranieri per le loro vacanze. Quasi un milione e mezzo al mese le presenze registrate da giugno ad ora e la previsione anche per settembre sembra confermata. La città piena di turisti in estate è stata una bellissima novità”.

I dati di Confesercenti: “Boom turistico”

“Il boom turistico a Napoli e in Campania non conosce sosta”, commenta Confesercenti. Il centro studi di Confesercenti Campania ha infatti stimato per questo terzo week-end di settembre “un’affluenza record per la nostra regione e per Napoli in particolare. Nel capoluogo, infatti, bisogna parlare di “long week-end”, tenendo conto che martedì ricorre la festività di San Gennaro. I dati raccolti parlano chiaro: in Campania sono registrate circa 220mila presenze, per oltre la metà concentrate a Napoli, che resta una delle mete in assoluto più desiderate di Italia, con circa 120mila presenze solo in questi giorni, considerando anche la provincia partenopea”.

“Giro d'affari da 50 milioni”

Ma non finisce qui. “Il giro d’affari per la nostra regione – secondo Confesercenti – è di circa 50 milioni di euro, con 28 milioni di indotto solo nel capoluogo. La gran parte dei turisti che ha scelto Napoli per trascorrere lontano da casa questo week-end, pernotta nel centro storico della nostra città dove alberghi, affittacamere e B&B raggiungono anche il 95% di riempimento, oscillando in media e in generale tra il 90 e il 93% di riempimento, laddove nelle zone periferiche l’occupazione delle strutture ricettive scende all'80%. In media, invece, nell’intera Campania il riempimento delle strutture ricettive si attesta sul 65/70%”.

Per Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno,

“La nostra regione è già e sarà invasa da turisti provenienti da ogni parte del mondo. Gli operatori turistici sono ancora molto soddisfatti di quello che sta succedendo dal punto di vista turistico nella città di Napoli grazie all’impegno di tutti. In prima fila, di fianco agli imprenditori e a noi di Confesercenti, c’è l’assessore al turismo e alle attività produttive del comune di Napoli, Teresa Armato, che sta perseverando nel dare supporto e aiuto al mondo delle imprese”.

L'assessore Teresa Armato commenta: