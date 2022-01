A Montesarchio quasi 300 casi Covid, il sindaco chiude alle 22 bar, pizzerie e locali A Montesarchio quasi 300 casi positivi, 50 nelle ultime 24 ore: il sindaco dispone la chiusura di bar, locali e ristoranti dalle 22 fino alle 5 del mattino dopo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La città di Montesarchio (BN).

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Aumentano i casi di Covid a Montesarchio, in provincia di Benevento, ed il sindaco corre ai ripari: scatta la chiusura dei locali, bar, pizzerie e simili dalle 22 fino alle 5 del mattino seguente. La misura resterà valida da oggi, giovedì 6 gennaio 2022, fino a lunedì 9 gennaio. Già nella giornata di ieri il sindaco Franco Damiano aveva "anticipato" di qualche ora l'imminente firma dell'ordinanza sindacale, la prima del 2022:

Visto l'aumento imponente di contagi covid nel nostro comune, il sindaco Franco Damiano, con ordinanza sindacale numero 1 del 5 gennaio 2022 ha disposto la chiusura, nei giorni 6, 7, 8 e 9 gennaio 22, di tutti gli esercizi pubblici (bar, ristoranti, pasticcerie, pizzerie, pub, vinerie e simili) dalle 22 alle 05 del giorno successivo.

Troppi i casi degli ultimi giorni: a Montesarchio, su una popolazione di circa 13mila abitanti, sono positivi quasi 300 persone: circa 50 in 24 ore tra il 4 ed il 5 gennaio, tanti che fanno sospettare un focolaio di ben più vaste dimensioni. Proprio per consentire il tracciamento del contatti nonché per "prevenire e contenere l'epidemia per evitare il ritorno al periodo con vittime e ospedali in affanno e di ridurre il più possibile i motivi di spostamento e di uscite serali e notturne delle persone, per evitare in ogni modo l'ulteriore diffusione del virus Covid-19, specialmente nella fascia di età giovanile", alla fine il sindaco Franco Damiano ha preso la decisione di imporre la chiusura anticipata dei locali, almeno per questi giorni.

Qui l'ordinanza completa del comune di Montesarchio: