In provincia di Napoli un Comune offre 1.000 euro a chi adotta un cane randagio L’iniziativa del Comune di Gragnano per incentivare la cittadinanza ad adottare cani randagi trovati e catturati sul territorio.

Una iniziativa solidale che sarà sicuramente molto apprezzata quella messa in campo dal Comune di Gragnano, cittadina alle pendici del Vesuvio, nella provincia di Napoli: l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Nello D'Auria, ha infatti approvato un provvedimento grazie al quale erogherà un contributo di massimo mille euro ai cittadini che decideranno di adottare un cane. Una iniziativa nata per incentivare i cittadini di Gragnano ad adottare un cane randagio trovato e catturato sul territorio comunale: sul sito dell'amministrazione, oltre alle informazioni per accedere al bonus economico, al regolamento e ai contributi previsti, sono state pubblicate anche le foto di 56 animali, custoditi nel canile convenzionato con il Comune di Gragnano, disponibili per l'adozione.

I requisiti per adottare un cane e ricevere il bonus

Sul sito, come detto, il Comune di Gragnano ha pubblicato la delibera nella quale sono indicati anche i requisiti per poter adottare un cane e ricevere quindi il bonus:

avere 18 anni ed essere capaci di intendere e di volere;

garantire un adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell’animale in buone condizioni presso la propria abitazione o in altro luogo segnalato, in ambiente idoneo ad ospitarlo in relazione alla taglia, alle esigenze proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie;

assenza di condanne penali per il richiedente o per altri componenti del nucleo familiare: non saranno ammesse domande di coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro il sentimento per gli animali di cui agli artt. 544 bis, 544 ter, 544 quarter, 544 quinques del codice penale;

dichiarare il consenso agli uffici comunali preposti o altri soggetti delegati a far visionare il cane anche senza preavviso, allo scopo di accertare la corretta tenuta dell’animale.

I bonus per chi adotta un cane

Il Comune di Gragnano precisa che i contributi non verranno erogati direttamente, ma tramite sconti nei locali commerciali che aderiranno all'iniziativa. Il contributo è riconosciuto per 4 anni. Ecco i contributi previsti:

