A Fuorigrotta, Bagnoli, Soccavo e Pianura i cantieri del nuovo acquedotto: tutte le strade coinvolte fino a maggio L'elenco di tutti i lavori e delle strade coinvolte nei quartieri di Napoli ovest fino a maggio 2024.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Fuorigrotta, Bagnoli, Soccavo e Pianura, quartieri nord occidentali di Napoli, sono previsti molti cantieri per la posa delle nuove condotte idriche dell'acquedotto pubblico, la riduzione delle perdite e per il rifacimento di strade e piste ciclabili. I lavori saranno in corso fino al mese di maggio 2024 e interesseranno numerose strade importanti. I lavori rientrano nel progetto Pon Abc 4 Innovation e si aggiungono agli altri cantieri già presenti nella zona.

Viale Augusto, i lavori su spartitraffico e marciapiedi

In viale Augusto i lavori di riqualificazione dei marciapiedi iniziati a gennaio proseguiranno fino al 15 maggio prossimo dopo aver subito alcuni rallentamenti, dovuti ad interferenze con sottoservizi non censiti, e anche in vista della pausa che ci sarà a Pasqua 2024. Al momento il cantiere si concentra tra via Attilio Regolo e via Pompeo Magno, in direzione piazza Italia. La pista ciclabile nel frattempo è stata sospesa su viale Augusto nel tratto compreso tra la Facoltà di Ingegneria e piazza Italia.

Via Adriano nuovo acquedotto

In via Adriano sono previsti i lavori di scavo per la posa delle condotte idriche nell'ambito del progetto PON ABC Innovation dal 18 marzo al 3 maggio. I lavori saranno eseguiti da Abc, in diversi tratti di via Adriano, dall'incrocio con viale Traiano a quello con via Antonino Pio e si prevede il divieto di sosta su ambo i lati con rimozione coatta da viale Traiano a via Antonino Pio. I cantieri saranno dalle ore 9,00 del mattino, per consentire il deflusso mattutino dei veicoli e sarà lasciata libera una corsia di 3,5 metri. Il traffico non sarà interrotto.

Via Cintia lavori dell'acquedotto e della rete elettrica

Diversi cantieri interesseranno via Cintia a Fuorigrotta fino al 23 aprile. In via Vicinale Cupa Cinthia nell'ambito del progetto Pon Abc 4 Innovation dall'11 marzo al 23 aprile sono previsti i lavori di scavo per la posa delle condotte idriche nelle seguenti strade:

via Vicinale Cupa Cintia lato da Fuorigrotta a Soccavo da altezza incrocio via Scipione Bobbio alla rotatoria angolo viale Traiano

Incrocio via Vicinale Cupa Cintia con via Ventilabro

via Vicinale Cupa Cintia altezza civico 84 direzione Fuorigrotta

Si prevede la chiusura dell'intersezione di via Vicinale Cupa Cintia con via Ventilabro nei giorni di lavorazione che interesseranno il tratto. I veicoli dovranno proseguire sulla rotatoria di via Montagna Spaccata per raggiungere la carreggiata opposta e avverranno senza interrompere il traffico dalle ore 9,00 per lasciare libero l'orario di punta. Sarà sempre assicurata una corsia di 3,5 metri. Su via Vicinale Cupa Cintia all'incrocio con via Ventilabro, all'altezza dei semafori, ci sarà una chiusura del cordolo tale da inibire la svolta dei veicoli. Pertanto, i veicoli provenienti da via Cintia saranno obbligati a proseguire diritto per ambo le direzione.

Fino al 22 marzo, inoltre, proseguiranno i lavori di ripristino del manto stradale di E Distribuzione Spa per 500 metri alla volta in orario diurno. In particolare su via Cintia, nella tratta compresa tra via Terracina e l'ingresso della Tangenziale di Napoli, lato destro con direzione Pianura, ci sarà il ripristino esteso alla corsia interessata dall'intervento a all'attraversamento tra via Cintia e viale Bakunin, carreggiata con direttrice Fuorigrotta, per la larghezza della tratta dall'11 marzo al 22 marzo, cantiere chiuso in occasione delle partite del Napoli al Maradona.

Viale Kennedy e via Nuova Agnano, si rifà la pista ciclabile

Su viale Kennedy e via Nuova Agnano, invece, si sta lavorando alla riqualificazione della pista ciclabile, finanziata dalla società Klm nv. I cantieri dovrebbero proseguire fino al 29 marzo. Si lavora sui marciapiedi senza interferenze con la circolazione veicolare. L'area di cantiere è stata recintata a protezione dei pedoni.

Via Nuova Bagnoli, lavori idrici

Su via Nuova Bagnoli su tutta la tratta da piazza Bagnoli alla confluenza con via Nuova Agnano sono previsti i lavori di completamento della canalizzazione idrica, lato sinistro che costeggia le aree ex Ilva. Si prevede anche la realizzazione della camera di manovra in piazza Bagnoli all'altezza dell'edicola, l'immissione in fogna delle caditoie stradali dove sono state interrotte e il ripristino della strada. Pe 25 giorni di cantiere fino al 29 marzo dalle 7,30 alle 18,00.