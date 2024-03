A fuoco la moschea di Casapulla, nel Casertano: l’incendio nella sala della preghiera Fiamme nella moschea di Casapulla, in provincia di Caserta: sul posto vigili del fuoco e forze dell’ordine. Non ci sono feriti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Paura a Casapulla, in provincia di Caserta: un incendio è scoppiato nella moschea di via Kennedy. Le fiamme si sono sprigionate nella sala adibita alla preghiera. Non si registrano feriti, sebbene la sala sia molto frequentata, soprattutto in questo periodo in cui cade il Ramadan, quest'anno iniziato il 10 marzo e che terminerà il 9 aprile. Sul posto forze dell'ordine e i pompieri, per domare le fiamme.

In poco tempo, l'incendio ha aumentato le proprie dimensioni, rendendo più complesse le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco di Caserta. Al momento, non ci sono ancora ipotesi certe sulle cause dell'incendio: nessuna pista è ancora esclusa, da quella dolosa a quella dell'incidente. Maggiori ipotesi saranno possibili terminati i rilievi da parte delle forze dell'ordine. L'allarme è scattato dopo che alcuni residenti hanno notato il fumo uscire dalla moschea ed hanno lanciato l'allarme. Ancora da quantificare i danni subiti dalla moschea e se questa potrà essere riaperta in tempi brevi.,