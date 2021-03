Mentre la Campania sta per entrare in zona rossa, a Castellammare di Stabia, a Gragnano e a Santa Maria la Carità (Napoli), da oggi è già in vigore una "zona rossa rafforzata", introdotta dai rispettivi sindaci con una ordinanza. Tra le nuove regole, comune ai tre territori, l'anticipazione del coprifuoco alle 20 invece che alle 22, con una ulteriore modifica per quanto riguarda i giovani dai 14 ai 24 anni: potranno circolare soltanto fino alle 18.

Il provvedimento è stato illustrato con un post su Facebook pubblicato ieri sera dal sindaco di Castellammare, Gaetano Cimmino. "Ho appena firmato una nuova ordinanza, a seguito di un approfondito confronto con i sindaci dei Comuni limitrofi, valida da sabato 6 marzo e fino a domenica 14 marzo 2021 – scrive il Primo Cittadino – Dalle ore 18 alle ore 20 di ogni giorno è fatto divieto ai giovani tra i 14 ed i 24 anni di circolare sul territorio. Per i minorenni che dovessero spostarsi per motivi di necessità o salute sarà obbligatorio avere con sé l’autocertificazione firmata dai genitori o dai tutori. Dalle ore 20 alle 5 del giorno successivo, per la totalità della popolazione, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da lavoro, necessità e salute. L’attività degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio è consentita fino alle ore 18″.

I mercati rionali dei quartieri San Marco e Savorito saranno chiusi, mentre restano consentite le attività di vendita all'ingrosso del mercato ortofrutticolo di via Virgilio. L'asporto è consentito dalle 5 alle 18, mentre la ristorazione con consegna a domicilio è consentita dalle 18 alle 22. Chiusi anche la villa comunale e gli arenili.