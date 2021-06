Open Day Pfizer per over 12 anni a Caserta martedì 29 giugno 2021 senza prenotazione. L'Asl di Caserta lancia una nuova giornata dedicata alle vaccinazioni riservata a tutti i residenti nei Comuni della provincia di Caserta. Per partecipare, come detto, non occorre pre-registrarsi, basta presentarsi con i documenti necessari. Le somministrazioni avverranno presso il nuovo Centro Vaccinale del Centro Campania.

Come vaccinarsi

Per vaccinarsi nell'open day di Caserta del 29 giugno, spiega in una nota il Direttore Generale dell'Asl di Caserta, Ferdinando Russo, non è necessaria una pre-registrazione, ma occorre presentarsi all’ingresso del Centro muniti di tessera sanitaria e documento di riconoscimento dalle ore 9:30 alle ore 21:00.

Le vaccinazioni saranno assicurate dalle ore 10:00 alle ore 22:00.

Per i minori è obbligatorio la presenza di almeno un genitore (munito di documento) con la firma

del consenso dell’altro genitore (con allegata copia del documento). Il consenso è scaricabile dal

sito dell’ASL nella sezione Pfizer Open Day.

Per tutti è utile scaricare sia il consenso che il questionario (dallo stesso sito) e portarlo già precompilato.

All’accesso il personale militare della Brigata Garibaldi, che cura la logistica, verificherà la residenza e consentirà l’ingresso ai soli residenti presenti nell’anagrafe assistiti.

Secondo i dati delle vaccinazioni dell'Unità di Crisi per l'Emergenza Covid19 in Campania aggiornati alle ore 17.00 del 26 giugno 2021, complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 3.237.188 cittadini. Di questi 1.545.544 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 4.782.732.