A Caserta chilometri di coda per i tamponi per Capodanno, in provincia oltre 7mila positivi

A cura di Nico Falco

Una colonna di auto lunga oltre un chilometro, che parte da via Bersaglieri e prosegue lungo via Borsellino, per arrivare a costeggiare il perimetro della sede operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Centinaia di auto, tutte in fila per lo stesso motivo: sono in attesa per il proprio turno per eseguire i tamponi e per ottenere il Green Pass in vista degli ultimi giorni delle festività natalizie e soprattutto di Capodanno. Succede a Caserta, dove in queste ore si registra anche un forte aumento di contagi: l'incidenza settimanale, in base agli ultimi dati Asl disponibili, era di 401,44 nuovi casi per 100mila abitanti, contro una media regionale di 337,09.

Nelle ultime 24 ore tra Caserta e provincia sono stati registrati 1.106 nuovi casi, con una percentuale di positivi in relazione ai tamponi del 25,59% (in Campania oggi è del 6,87%, con oltre 7mila casi, dato più alto dall'inizio della pandemia). I positivi attuali nel Casertano sono 7.119. A preoccupare maggiormente per l'area di Caserta è proprio l'aumento del tasso di incidenza settimanale, sensibilmente cresciuto negli ultimi giorni: se nella settimana dal 13 al 19 dicembre era di 170,31 nuovi casi per 100mila abitanti, nel periodo successivo (dal 20 al 26 dicembre) è più che raddoppiato, arrivando a 401,44 nuovi contagi per 100mila abitanti.

In conseguenza dell'andamento dei contagi il sindaco di Caserta, Carlo Marino, ha riunito il Centro Operativo Comunale (Coc). Dalla riunione di ieri è emerso che, secondo la tabella dell'Heatmap, l'incidenza dei positivi per 100mila abitanti più alta si registra nella fascia di età tra i 19 e i 25 anni (1343,31), seguita da quella 14-18 (1310,86); nella fascia 11-13 è di 331,44 e in quella 6-10 di 385,31. Pur non parlando di situazione di emergenza, il sindaco Marino dice che è stata "sicuramente superata la soglia di attenzione ed è questo il momento più delicato". L'amministrazione ha deciso per un piano di interventi, da condurre parallelamente ad un'opera di sensibilizzazione e comunicazione, che vedrà impegnata la Polizia Municipale in servizi di controllo per verificare il rispetto delle norme anti contagio. Se la situazione dovesse peggiorare, ha concluso Marino, "non escludo ulteriori iniziative, anche più drastiche".