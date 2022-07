A Capri torna Olivia O, il lussuoso yacht con la prua rovesciata La stagione estiva è entrata nel vivo e in Campania, nelle località turistiche più rinomate, si rivedono gli yacht di lusso: a Capri avvistato Olivia O.

A cura di Valerio Papadia

Siamo a metà luglio e, ufficialmente, si può dire che la stagione estiva sia entrata nel vivo: in molti si stanno godendo le meritate vacanze. E allora ecco che in Campania, le località turistiche più famose vengono prese d'assalto non soltanto dagli autoctoni, ma anche dai tantissimi turisti che si stanno riversando sulle nostre coste e sulle isole. Insieme ai turisti, immancabile segno che l'estate è oramai sbocciata e che le ferie hanno preso il via, ecco che rispuntano anche i vip e i loro yacht di lusso, che ogni anno vengono avvistati in Campania: a Capri, due anni dopo l'ultimo avvistamento, ha fatto ritorno l'Olivia O, avveniristico e futuristico yacht extra lusso, tra i più iconici e riconoscibili grazie alla sua caratteristica prua rovesciata (per capirci, è come se fosse stata montata al contrario).

Olivia O: quanto costa e chi è il proprietario

Il nome richiama quello del Christina O, l'iconico yacht di Aristotele Onassis dedicata alla figlia, Christina appunto. L'Olivia O, però, è stato costruito nel 2020 nei cantieri dell'azienda norvegese Ulstein Verft AS: lungo poco meno di 89 metri, lo yacht extra lusso batte bandiera maltese ed è costato circa 200 milioni di dollari. Il proprietario, d'altronde, è Eyal Ofer, 72 anni, miliardario israeliano, armatore e magnate del settore immobiliare: nel gennaio del 2022, secondo quanto stimato da Bloomberg, il suo patrimonio si aggirava intorno ai 16,7 miliardi di dollari.

Sullo yacht un cinema, piscina e spa

Dotato di otto cabine rifinite e lussuose, lo yacht Oliva O può ospitare fino a 20 persone; gli alloggi dedicata allo staff, invece, possono ospitare fino a 30 membri. Sull'imbarcazione, oltre a un eliporto per gli spostamenti rapidi, si trovano anche un cinema, una spa e una piscina lunga 10 metri.