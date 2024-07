video suggerito

A Capri c'è Limitless, lo yacht di Les Wexner, ex proprietario di Victoria's Secret e Abercrombie Lo yacht, di proprietà del miliardario americano Les Wexner, costruito nel 1997 e lungo quasi 100 metri, è stato il primo ad essere alimentato da una combinazione ibrida di diesel ed elettrico.

A cura di Valerio Papadia

Gli yacht di lusso, insieme ai jet privati, non sono visti di buon grado per i larghi consumi di carburante e, conseguentemente, per il cattivo impatto ambientale. Ciononostante, però, i miliardari di tutto il mondo non sembrano essere intenzionati a privarsene e, ogni estate, tantissimi yacht fanno capolino nelle acque della Campania più frequentate dai uristi: ad esempio, in queste ore, a Capri c'è Limitless, yacht di lusso di proprietà del miliardario americano Les Wexner, ex amministratore delegato e ora presidente emerito di Bath & Body Works (già conosciuto come Limited Brands), in passato proprietario di notissime aziende di lingerie e abbigliamento come Victoria's Secret e Abercrombie & Fitch.

Limitless, lo yacht di lusso da 100 milioni di dollari

Costruito nel 1997 nei famosi cantieri Lurssen, in Germania, lo yacht Limitless è stato disegnato da Jon Bannenberg, mentre gli interni sono stati progettati da Francois Catroux: il valore si aggira intorno ai 100 milioni di dollari. Lungo quasi 100 metri, Limitless è stato il primo yacht ad essere alimentato con una combinazione di motori ibridi diesel-elettrico. Con le sue sei cabine, lo yacht può ospitare 12 persone, mentre sono 20 i membri dell'equipaggio che possono trovare posto a bordo.

Chi è Les Wexner, proprietario dello yacht Limitless

Nato nel 1937 in Ohio, Les Wexner si è laureato nel 1959 in Business Administration all'Ohio State University. Dapprima impiegato nel negozio di abbigliamento dei genitori, nel 1963 Wexner utilizzò 5mila dollari datigli dalla zia e un prestito ottenuto dalla banca per avviare Limited Brand, catena di negozi di abbigliamento che già nel 1969 venne quotata in borsa, mentre nel 1976 poteva contare 100 negozi. Nel 1982, Wexner acquistò quello che è stato forse il suo brand più famoso, vale a dire il marchio di lingerie Victoria's Secret, di cui è stato proprietario per 50 anni, fino al 2022. Il suo patrimonio stimato è di 6 miliardi di dollari.