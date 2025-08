A 23 anni arrestato per truffa per l’undicesima volta: voleva derubare una anziana a Forio di Ischia

Immagine di repertorio

A 23 anni viene arrestato per truffa per l'undicesima volta. Nei guai un ragazzo napoletano residente nel quartiere di Secondigliano, nella periferia nord del capoluogo. Voleva derubare una anziana 67enne a Forio di Ischia. Ma la donna è riuscita a reagire ed a mettere in fuga il malvivente, messa in allarme dalla campagna di prevenzione fatta dalle forze dell'ordine proprio sulle truffe agli anziani. I carabinieri, poi, hanno fatto il resto: riuscendo ad individuare il truffatore in pochi minuti e sorprendendolo agli imbarchi degli aliscafi mentre tentava di tornare a Napoli. La vittima è stata trasferita in ospedale. La prognosi di 8 giorni parla di ”stato ansioso non specificato, ipertensione essenziale benigna, contusione del ginocchio, contusione del braccio superiore”. Le contusioni sono dovute al fatto che la donna ha sbattuto sulla porta d’ingresso della propria abitazione durante le fasi concitate della messa in scena.

È il secondo arresto sull'Isola Verde per truffa agli anziani nel giro di 3 giorni. Il truffatore 23enne è stato arrestato dai carabinieri della compagnia locale di Ischia. Secondo gli investigatori, in azione potrebbero esserci vere e proprie organizzazioni criminali che, mediante i loro adepti, attraverso tecniche consolidate e raggiri vogliono depredare di ogni loro bene gli anziani residenti nei diversi Comuni dell’isola. L'ultimo episodio risale alla giornata di ieri, lunedì 4 agosto. Sono le 14,30 – altro dato per cui bisogna prestare molta attenzione visto che i truffatori tentano l’approccio durante le calde ore della giornata, momenti in cui gli anziani sono in casa al riparo dal caldo cocente.

Il tentativo di truffa ai danni di anziana di Forio

I carabinieri della compagnia di Ischia ricevono una richiesta di aiuto da parte di un uomo. A casa di sua madre 67enne un uomo ha appena tentato di truffarla ed è fuggito. La donna vive con il proprio marito 73enne e con il fratello 70enne, invalido. I militari corrono nell’appartamento segnalato, nel comune di Forio, mentre vengono diramate le ricerche alla centrale operativa che manda altre gazzelle per setacciare la zona. L’uomo da rintracciare è un giovane con capelli neri e barba folta, è alto circa un metro e settanta, indossa una t-shirt di colore grigio, un pantalone di jeans tipo “Pinocchietto” e ha uno zaino nero.

La tecnica del finto maresciallo

L’anziana vittima viene ascoltata. La tecnica è quella del finto maresciallo. La 67enne vive un forte stato di ansia e di paura per la violenza psicologica subita, non è semplice per i carabinieri raccogliere le prime informazioni. Il finto maresciallo aveva convinto il 73enne a lasciare l’abitazione per andare in caserma mentre la donna avrebbe dovuto riporre sul tavolo il denaro e i gioielli e attendere l’arrivo di un carabiniere. L’uomo non si fa attendere. Avrebbe dovuto fotografare il tutto per poi prelevare il bottino. In quegli attimi la donna comprende il raggiro e si ribella, prende il panno che avvolge i suoi beni e se lo stringe al petto. L’uomo fugge.

Il truffatore arrestato al porto mentre cercava di imbarcarsi

Passa circa mezz’ora e la gazzella dell’arma individua l’uomo segnalato nell’area imbarchi aliscafi. Il 23enne viene fermato e perquisito. Nelle tasche uno smartphone. Nella galleria immagini due screenshot. Nel primo un articolo di stampa on-line relativo ad un altro arresto per truffa di tre giorni prima a Ischia. Nel secondo screenshot l’immagine della cartografia di Google Maps del centro urbano di Forio. L’uomo – ha già dieci precedenti specifici per truffa – viene riconosciuto dalla 67enne e arrestato.