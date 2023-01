A 19 anni Carmen attraversa il mondo in mare per diventare Capitano, gli auguri del sindaco di Angri Carmine Stile, 19enne di Angri (Salerno), sta attraversando il mare dall’Europa all’Africa come Allievo Ufficiale. Su Facebook i complimenti del sindaco.

A cura di Redazione Napoli

Diplomata appena nel giugno 2022, sta già attraversando il mondo in mare per inseguire il sogno di diventare Capitano di Lungo Corso. Una scelta di vita, quella della 19enne Carmen Stile, che in questi giorni si trova a bordo della nave cargo Grande Dakar della Grimaldi Lines (attualmente lungo le coste dell'Africa Occidentale); si è imbarcata prima di Natale come Allievo Ufficiale. A raccontarlo è il sindaco di Angri (Salerno), Cosimo Ferraioli, che con un post su Facebook ha voluto complimentarsi con la ragazza per la sua determinazione.

"Voglio complimentarmi – scrive su Facebook Ferraioli – e fare un grosso in bocca al lupo alla nostra giovane concittadina Carmen Stile che, a soli diciannove anni, è stata chiamata ad imbarcarsi sulla nave “Grande Dakar”, nella tratta Nord Europa/Sud Africa, come Allievo Ufficiale. Trascorse le feste natalizie in mare e lontano dagli affetti, Carmen è ancora in viaggio, dimostrando costantemente forza e determinazione per quella che sarà la sua carriera in mare. Sono certo, infatti, che il suo sogno di diventare Capitano di Lungo Corso diverrà realtà tra pochi anni. La tenacia di sicuro non le manca! Buona Fortuna, Carmen, da tutta la città di Angri!".

Tra i tanti commenti al post del Primo Cittadino, anche quello di Raffaele Lavagna, comandante della nave su cui è imbarcata Carmen. "Da una conoscenza superficiale e dai social può sembrare una delle tante ragazzine diciannovenni – scrive il Capitano Superiore di Lungo Corso, rivolgendosi al Sindaco – invece Le garantisco che Carmine è prima di tutto una donna preparata, intelligente, meticolosa, trascinatrice e pura energia, con davanti a sé una carriera luminosa. Ho 42 anni di mare e 27 di comando ed è riuscita a conquistare la mia piena ammirazione. Caro Sindaco, può essere più che orgoglioso della sua concittadina".