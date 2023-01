A 16 anni rapinano uno scooter armati di pistola, due denunciati a Fuorigrotta Due 16enni, bloccati dalla Polizia a Napoli mentre spingevano uno scooter, sono stati identificati come gli autori di una rapina consumata poco prima in zona.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Due ragazzi di 16 anni sono stati denunciati stanotte dalla Polizia a Fuorigrotta, nella periferia occidentale di Napoli: sorpresi mentre spingevano uno scooter, sono stati identificati come gli autori di una rapina avvenuta poco prima a qualche centinaio di metri, davanti allo stadio Maradona; uno di loro ha già precedenti di polizia mentre l'altro, incensurato, è stato denunciato anche per porto di armi perché trovato in possesso di un coltello a serramanico.

Le indagini erano partite poco prima, quando gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, nel transitare in piazzale Gabriele D'Annunzio, erano stati avvicinati da due persone che avevano raccontato di essere state appena rapinate: due ragazzi molto giovani, avevano detto, sotto la minaccia di una pistola le avevano costrette a consegnare lo scooter. Erano stati avviati subito i controlli in zona, col supporto di una pattuglia del commissariato San Paolo.

Poco dopo, in via Marconi, gli agenti si sono imbattuti nei due 16enni che stavano spingendo un ciclomotore che corrispondeva a quello rapinato poco prima; all'arrivo dei poliziotti i ragazzi hanno lasciato il mezzo e hanno tentato la fuga, ma sono stati raggiunti e bloccati nel giro di pochi metri. Dai successivi accertamenti è emerso che lo scooter era effettivamente quello, probabilmente i due avevano dovuto fermarsi per l'entrata in funzione di un sistema antifurto che aveva bloccato il motore. Per i 16enni è scattata la denuncia a piede libero per rapina aggravata, mentre il veicolo è stato restituito al proprietario. La pistola non è stata rinvenuta.