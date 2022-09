A 13 anni in giro sul motorino armato di un coltello a serramanico: fermato dalla polizia Due ragazzi di 13 anni fermati su un motorino a Posillipo: uno dei due aveva con sé un coltello a serramanico con una lama da 8 centimetri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un ragazzino di soli 13 anni in giro sul motorino armato di un pericoloso coltello a serramanico, dalla lama di circa otto centimetri. Questa la scoperta fatta dai poliziotti del commissariato di Posillipo durante un normale servizio di controllo del territorio. Il giovane non ha saputo dare altre spiegazioni quando gli agenti gli hanno trovato il coltello addosso. Il tredicenne era a bordo del mezzo con un amico, quando è incappato nei controlli delle forze dell'ordine su via Tito Lucrezio Caro, la strada che si protrae lungo la collina di Posillipo ricongiungendo il viale Virgilio con la discesa di Coroglio.

Qui il giovane, durante i controlli, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con la lama della lunghezza di circa otto centimetri, senza giustificarne il motivo. L'altro giovane che era con lui a bordo del motorino non possedeva invece armi. Dopo l'identificazione, entrambi i ragazzi sono quindi stati riaccompagnati e riaffidati ai genitori, mentre il coltello è stato posto sotto sequestro.

Controlli della polizia anche a Chiaia

Sempre nelle ultime ore, la Polizia ha anche effettuato altri controlli in zone limitrofe, come piazza Sannazzaro e piazza Vittoria. Sono state 40 le persone identificate, di cui 15 con precedenti di polizia. Controllati anche 23 veicoli, con sette di questi sottoposti a sequestro amministrativo, altri sette a fermo ed altri due sono stati sequestrati ai fini della confisca. Numerose anche le multe per violazioni al Codice della Strada, tra cui guida senza patente, guida senza casco, assicurazioni mancante o scaduta, nessun documento di circolazione, e così via.