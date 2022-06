A 13 anni colpisce 17enne in faccia col tirapugni: a casa ha 3 coltelli, katana e pistole giocattolo L’aggressione a Casoria. Il ragazzino identificato dai carabinieri grazie alle telecamere. In Villa Comunale aveva nascosto altri due tirapugni.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un ragazzino di 13 anni picchia un giovane di 17 anni colpendolo in piena faccia con un tirapugni di metallo. L'aggressione è avvenuta a Casoria, in provincia di Napoli. Non sono ancora chiari i motivi che hanno scatenato la violenza. Secondo le prime ricostruzioni, il bimbo di 13 anni avrebbe discusso con un ragazzino di 4 anni più grande di lui. Il diverbio, poi, sarebbe sfociato in lite, con un'aggressione da parte del più piccolo ai danni del più grande. Quest'ultimo è stato colpito col tirapugni in pieno volto. Per fortuna, la ferita è stata lieve e limitata al sopracciglio: 5 i giorni di prognosi prescritti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Casavatore e sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto. Il 13enne è stato deferito all’autorità giudiziaria per i minori.

Il 13enne incastrato dalle telecamere

Il 13enne è stato subito individuato ed identificato attraverso la visione delle immagini di video sorveglianza registrate in strada. Ma non finisce qui. Quando hanno bussato alla porta dei genitori del giovane aggressore, infatti, un'altra sorpresa per i militari dell'Arma. A casa hanno trovato tre coltelli, dei quali uno a serramanico, uno a farfalla e uno multilama. E, ancora, una katana e due pistole giocattolo. A completare il piccolo arsenale anche due tirapugni, che i carabinieri hanno recuperato nella Villa Comunale di Casoria, ai piedi di un albero. I militari dell'Arma li hanno scoperti grazie al supporto determinante delle telecamere di videosorveglianza che sono presenti nella zona. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato proprio il tredicenne a nasconderli in quel posto.

Solo il 2 giugno scorso, Fanpage.it ha dimostrato con un video come sia facile per un ragazzino comprare un pugnale o un tirapugni a Napoli. Un acquisto che si può portare a termine nel giro di 10 minuti. Stabilire quando un coltello è un'arma è facile. La legge dice che è classificabile come tale «quando è creato allo scopo di arrecare un danno alla persona e non è previsto, né è ipotizzabile, un uso differente». Coltelli a scatto o a serramanico e tirapugni rientrano perfettamente in questa definizione.