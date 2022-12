24 Grana e Fanali, doppio live per non perdere contatto col meglio della musica made in Naples Il 27 e il 28 dicembre doppio appuntamento con la musica napoletana di qualità, con i live di Fanali e dei 24 Grana.

A cura di Redazione Napoli

Per i 24 Grana è un ritorno all'abbraccio col proprio pubblico, per Fanali la prima vera presentazione del loro album di debutto "Shidoro Modoro", ma le due band, nonostante storie ed esperienze diverse, sono legate da quel mood indie – quello vero, non quello mainstream – che ha accompagnato negli anni i memebri della band. Sì, perché se i 24 Grana hanno scritto pagine storiche della musica italiana dagli anni '90 a oggi, Fanali è un progetto creato da tre artisti che hanno alle proprie spalle esperienze importanti come quelle di EPO, Blindur, Sula Ventrebianco, unòrsominòre, ’e Zèzi e adesso si sono uniti per un progetto multidisiciplinare (audio/visivo).

La band composta da Michele De Finis (EPO, Argine, unòrsominòre), Jonathan Maurano (EPO, Blindur, unòrsominòre), Caterina Bianco (PMS, Corde Oblique, ’e Zèzi, Argine, Sula Ventrebianco) e l’artista visiva Sabrina Cirillo, infatti, presenterà il proprio album di debutto "Shidoro Modoro" il prossimo 27 dicembre presso L'auditorium Novecento di Napoli, con una serie di ospiti a sorpresa che regaleranno ancora più colori a questo progetto nato durante il lockdown dall'esigenza "di realizzare la colonna sonora di ‘un film mai scritto', spingendo al massimo le potenzialità del live looping e dell’improvvisazione".

Il 28 dicembre, invece, sarà la volta della seconda data dei 24 Grana, che dopo il concerto sold out del 26 dicembre al Duel Beat, bisserà nel locale di Agnano con apertura e chiusura col dj set Daniele Lama (Hang the Djs!). Francesco Di Bella, Giuseppe Fontanella, Renato Minale e Felice Calenda (che per l'occasione prende il posto di Armando Cotugno) saranno protagonisti di una seconda data che chiuderà il tour con cui la band è tornata a girare l'Italia in formazione originale, dopo la pubblicazione della raccolta "A raccolta" in cui rileggevano alcune delle loro canzoni più amate più l'inedito che dà il titolo al best of (col feat di Clementino). La loro etichetta, intanto, La canzonetta, sta ripubblicando in vinili numerati tutta la loro discografia, l'ultima uscita è stata "Ghostwriter", album del 2008 che conteneva tra le altre "Accireme".