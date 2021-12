Covid nelle scuole, a Napoli 153 positivi in 7 giorni: in quarantena 1.168 persone Dati Asl Napoli 1 Centro: scattata la quarantena per 1.111 contatti scolastici e per 57 familiari dei positivi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 153 i contagi Covid19 nelle scuole di Napoli nella prima settimana del mese, che va dal 1 al 7 dicembre. Di questi, la maggior parte (59) si è registrata nelle scuole elementari, 44 negli istituti superiori, 37 alle scuole medie e 13 nelle scuole dell'infanzia e negli asili. Scattata la quarantena per 1.111 contatti scolastici dei positivi e per 57 familiari. Questi i dati dell'Asl Napoli 1 Centro diffusi oggi, mercoledì 8 dicembre 2021.

Alle elementari 48 bimbi contagiati

Nelle scuole dell'infanzia, su 13 contagiati 11 sono bambini e due le insegnanti. Nella scuola primaria, o elementare, su 59 positivi, 48 sono alunni e 11 insegnanti. Alle scuole medie, si registrano 35 ragazzi contagiati, un docente e un dipendente non docente positivi su 37 totali. Alle superiori su 44 positivi, 43 sono studenti e uno solo è un insegnante.

L'Asl ha quindi disposto la quarantena a casa per i contatti scolastici dei contagiati. Nel complesso, finiscono in isolamento domiciliare 1.111 persone. Si tratta di 163 contatti per le scuole d'infanzia, 421 per le elementari, 268 per le medie e 259 per le superiori. Quarantena anche per 57 familiari: 9 infanzia, 20 elementari, 12 medie, 16 superiori.

Somministrati 5.843 vaccini

I vaccini somministrati dalla Asl Napoli 1 Centro nella giornata di oggi sono stati 5.843. Di questi, 4.906 sono terze dosi, 619 prime dosi e 318 seconde dosi. Il numero elevato di prime dosi è anche il segnale di come sempre più persone, finora restie, stiano aderendo alla campagna vaccinale. Giovedì 16 dicembre 2021, intanto, si terrà il Vaccino Day per i bambini da 5 a 11 anni presso gli hub vaccinali, i distretti sanitari Asl, gli ambulatori dei pediatri e le farmacie aderenti.