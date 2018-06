Alla scoperta dell'invisibile mondo degli uccelli nel Real Bosco di Capodimonte a Napoli. Sarà una domenica mattina speciale quella del 17 giugno, nel parco pubblico più amato dai napoletani, all'insegna di una visita ornitologica che si terrà dalle ore 9.00 alle 10.30 per scoprire quali specie di uccelli vivono nei parchi urbani di Napoli, se è possibile riconoscerle attraverso il canto e, soprattutto, quali differenze ci sono tra verso, vocalizzo e canto. Oltre a capire come comunicano gli uccelli tra loro, quando ‘conviene' cantare e quando, invece, è opportuno restare in silenzio e, infine, come possiamo tutelare l'avifauna del Comune di Napoli.

Per migliorare dunque la conoscenza degli uccelli presenti nei parchi urbani l'associazione Animal Day Napoli, presieduta da Susie Romano, e l'associazione ornitologica Ardea, Rosario Balestrieri in collaborazione con il Garante per i diritti degli animali del Comune di Napoli, Stella Cervasio, organizzano questa speciale visita-ascolto nel Real Bosco di Capodimonte per domenica 17 giugno a cui basta prenotarsi scrivendo all'indirizzo mail: animaldaynapoli@gmail.com.