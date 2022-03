Weekend in Darsena: i carabinieri controllano e identificano 101 persone Sono 101 le persone controllate e identificate dai carabinieri nella scorsa nottata, nella zona della darsena. Già la sera precedente, però, in corso Como, via Lecco e piazza Gae Aulenti erano state controllate altre 70 persone.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Nella scorsa nottata, fra la giornata di sabato 5 domenica 6 marzo, i carabinieri della Compagnia Duomo, di quella di Porta Monforte e del Nucleo Radiomobile, insieme ad altre Compagnie di Intervento,nel corso del servizio straordinario nella zona della darsena, hanno controllato e identificato 101 persone.

Le prime persone che i militari hanno denunciato in stato di libertà sono quattro ragazzi italiani di 23, 24 e 25 anni che sono stati trovati in possesso di 11 grammi di sostanze stupefacenti, fra ketamina, hashish e cocaina, dopo una perquisizione personale e del veicolo a bordo del quale transitavano. Lo stesso provvedimento è stato applicato anche ad un 28enne marocchino fermato in viale Gorizia per un tentato furto: aveva, infatti, provato a rubare il cellulare dalla tasca del giubbotto di una studentessa di 21 anni. Nel corso della stessa notte sono stati segnalati anche alla prefettura anche un 25enne e un 20enne egiziani, un 25enne marocchino e un 19enne italiano, in possesso di alcuni grammi di hashish. Colto ad urinare in luogo pubblico, durante gli stessi controlli è stato segnalato all'autorità amministrativa per ubriachezza e atti contrari alla pubblica decenza un altro ragazzo egiziano di 25 anni.

I controlli continuano anche la domenica mattina

I controlli dei carabinieri non si sono fermati neppure all'alba di stamattina, quando è stato arrestato per tentato furto aggravato un ragazzo di 23 anni di origine marocchina perché trovato in possesso di una carta di pagamento, un dispositivo telepass, una carta carburante e un telecomando di un garage privato: poco prima era stato colto mentre stava provando a scardinare la portiera di un'automobile e messo in fuga all'arrivo dei carabinieri.

La sera precedente, fra venerdì e sabato

I servizi straordinari dei carabinieri sono partiti già nel corso della sera precedente, quella tra venerdì e sabato: le zone interessate nella prima notte, però, sono state quelle in corso Como, via Lecco e piazza Gae Aulenti, dove sono state controllate e identificate in totale 70 persone. Fra queste, un ragazzo italiano di 20 anni che aveva con sé un coltello è stato denunciato in stato di libertà per porto di armi o oggetti atti ad offendere a cui si è aggiunta anche una segnalazione in prefettura perché in possesso di hashish. Per la stessa ragione, infine, sono stati segnalati anche un ragazzo di 16 anni e uno di 20.