Voghera, picchia l’autista dell’autobus che ha fatto scendere il figlio sprovvisto di biglietto Un uomo di 48 anni, pregiudicato, è stato denunciato dai carabinieri di Voghera per aver picchiato l’autista di un pullman che aveva fatto scendere il figlio dell’uomo perché sprovvisto di biglietto.

Un uomo di 48 anni, pregiudicato, ha picchiato un 36enne, autista di autobus della linea Voghera-Mortara, reo di aver fatto scendere dal pullman il figlio del primo perché sprovvisto di biglietto. È successo a San Giorgio e si è svolto tutto in pochi minuti. Secondo quanto riportato, il conducente non avrebbe ammesso sul suo pullman il giovane sprovvisto di biglietto fisico. Al suo posto, il ragazzo aveva mostrato lo screenshot di un abbonamento.

L'autista però non ha voluto saperne e l'ha lasciato a piedi. Così, il giovane ha avvisato il padre che si è recato immediatamente alla fermata dell'autobus. Raggiunto il conducente, l'ha aggredito a pugni a bordo della vettura, procurandogli diverse lesioni. Soccorso dagli operatori sanitari del 118, inviati dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, il 36enne – che non ha potuto reagire né scappare perché bloccato dalla cintura di sicurezza – è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso della clinica Beato Matteo di Vigevano. Il referto medico riportava di una ferita lacero-contusa al labbro e dolori ad un braccio. Sul posto è stato necessario anche l'intervento dei carabinieri, che hanno dovuto contenere la rabbia di padre e figlio che, a seguito dell'aggressione, hanno continuato a inveire contro il conducente, strattonando anche gli operatori sanitari. I militari, dopo aver riportato la calma, hanno identificato e denunciato l'aggressore. Secondo quanto emerso, è un pregiudicato. Il figlio, invece, era stato multato la settimana precedente da un controllore perché trovato ancora senza biglietto.