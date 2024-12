video suggerito

Vittorio Di Monte cade da una gru in azienda e muore, si indaga per omicidio colposo Vittorio Di Monte è morto il 2 dicembre dopo essere caduto dal cestello di una gru a 10 metri d’altezza. La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo d’inchiesta per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Vittorio Di Monte (foto da Facebook)

La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo d'inchiesta, al momento a carico di ignoti, per omicidio colposo in merito alla morte di Vittorio Di Monte. L'imprenditore di Castenedolo (in provincia di Brescia) è deceduto nel pomeriggio del 2 dicembre in seguito a un incidente sul lavoro. Il 60enne stava eseguendo alcuni lavori sul cestello di una gru quando, per causa ancora in corso di accertamenti, è precipitato per 10 metri. Di Monte è morto all'impatto, mentre il 24enne che era con lui ha riportato lesioni non gravi.

L'incidente e la caduta dal cestello della gru

Le indagini del caso sono state affidate ai carabinieri, affiancati dai tecnici di Ats Brescia che hanno eseguito i rilievi sul luogo dell'incidente. Di Monte era impegnato in alcuni lavori di manutenzione al cestello di una gru all'interno della sua azienda ‘Saldatura & Meccanica' quando, intorno alle 15:30 del 2 dicembre, avrebbe impattato contro un carroponte. Questo si sarebbe messo in moto per cause che sono ancora in fase di accertamento.

L'urto ha fatto precipitare il 60enne per circa 10 metri, facendolo schiantare al suolo. All'arrivo dei sanitari, era già deceduto. È stato soccorso, invece, il 24enne che si trovava con lui in quel momento, che avrebbe riportato alcune lesioni non gravi.

Le indagini dei carabinieri e di Ats

Gli investigatori nelle ore successive hanno posto sotto sequestro i vari mezzi e i materiali che sarebbero rimasti coinvolti nell'incidente. La salma di Di Monte, invece, dopo gli accertamenti del caso è stata riconsegnata ai familiari, che hanno potuto fissare la data del funerale (previsto per domani, giovedì 5 dicembre, alla parrocchia di San Paolo di Castenedolo).

L'ipotesi di reato è di omicidio colposo. Al momento, il fascicolo d'indagine è stato aperto a carico di ignoti.