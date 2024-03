Violento scontro tra un’auto e un camion a Esine: muore un ragazzo di 23 anni Un ragazzo di 23 anni è morto in uno schianto tra la sua auto e il camion: l’incidente è avvenuto verso le 12.30 a Esine, in provincia di Brescia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Gravissimo incidente verso le 12.30 di oggi lunedì 4 marzo a Esine, in provincia di Brescia. Un ragazzo di 23 anni è morto mentre era alla guida della sua auto. Stando alla dinamica di quanto accaduto è rimasto coinvolto in uno schianto contro un camion. L'uomo è stato immediatamente soccorso in codice rosso ma purtroppo tutti i tentativi degli operatori sanitari di salvargli la vita sono stati inutili: è morto sul colpo. Sul posto si sono precipitate un'automedica, un'ambulanza, VVF e Polizia Stradale.

Nell'impatto sarebbe stata coinvolta un'altra macchina: gli altri feriti non sarebbero in pericolo di vita. Illeso il conducente del tir. La vittima è un 23enne di origini marocchine residente a Reggio Emilia.