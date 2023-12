Violento incidente nella notte a Milano: quattro persone ferite, due hanno 21 anni Due ragazzi di 21 anni e due uomini di 48 e 58 anni sono rimasti coinvolti in un violento incidente in via Comasina, zona Bruzzano, a Milano, nella notte di oggi sabato 2 dicembre.

A cura di Giorgia Venturini

48 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Violento incidente in via Comasina, zona Bruzzano, a Milano. Nella notte, poco dopo l'una di oggi sabato 2 dicembre, due auto si sono scontrate: a bordo di una macchina c'erano due ragazzi di 21 anni e a bordo dell'altra due uomini di 48 e 58 anni.

Subito sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con due ambulanze: in un primo momento le condizioni delle quattro vittime sembravano molto gravi, per fortuna però successivamente si sono stabilizzate. Nessuno è in pericolo di vita. Tutti e quattro i passeggeri sono stati portati all'ospedale Niguarda e Sacco per gli accertamenti del caso. Intanto la polizia locale ha provveduto con i rilievi del caso: gli agenti stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente servendosi anche della telecamere di video sorveglianza della zona. Restano da capire anche eventuali responsabilità.

Il 22enne Lorenzo Radaelli muore in un incidente

Quello a Milano non è che l'ultimo incidente per le strade lombarde. Nella giornata di ieri venerdì primo dicembre lungo la Sp 236 all'altezza di Guidizzolo, nel Mantovano, ha perso la vita il 22enne Lorenzo Radaelli: il giovane si è schiantato con la sua auto contro un camion che sopraggiungeva in quel momento nell'alto senso di marcia. Il 22enne è morto in ambulanza che stava cercando di raggiungere il prima possibile l'ospedale.

Stando alla prima ricostruzione dell'incidente il giovane era uscito di casa e si era messo al volante della sua Citroen C3 per raggiungere Brescia dove frequentava il primo anno del corso di Graphic Design presso l'Accademia di Belle Arti Laba. Per cause ancora da accertarsi è stato impossibile evitare l'impatto: le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.