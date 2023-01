Vincenzo Mollica sarà sindaco per un giorno di Castione: “Conosciamo il suo amore per questi luoghi” Per il suo 70esimo compleanno, il sindaco di Castione della Presolana (Bergamo) gli ha regalato un giorno da sindaco. “Sappiamo quanto è legato, siamo convinti che possa apprezzare”, ha spiegato il primo cittadino Angelo Migliorati.

A cura di Enrico Spaccini

Lo scorso 27 gennaio Vincenzo Mollica, il giornalista, scrittore, disegnatore, auto e conduttore emiliano, ha compiuto 70 anni. Come regalo, l'amministrazione comunale di Castione della Presolana (Bergamo) lo ha nominato sindaco per un giorno: per 24 ore, quest'estate indosserà la fascia tricolore. "Sappiamo quanto sia legato al nostro comune", ha raccontato il primo cittadino eletto Angelo Migliorati, "siamo convinti che possa apprezzare".

Come ha spiegato Migliorati, il giornalista ha una casa di proprietà alle pendici delle Alpi, a pochi chilometri dal confine con la Svizzera. Qui Mollica è solito trascorrere giorni di tranquillità, lontano dalla frenesia del lavoro e della solita quotidianità. Nonostante le sue condizioni di salute che lo hanno portato anche a perdere la vista, non ha mai rinunciato a un soggiorno a Castione. Lo scorso novembre, ad esempio, è stato testimonial dei Mercatini di Natale partecipando all'inaugurazione e raccontando il suo amore per quei luoghi.

L'ispirazione da Alberto Sordi

"Quest'anno è rimasto con noi dall'estate fino all'Epifania", ha raccontato il sindaco che ammette di aver preso ispirazione da un altro grande personaggio italiano: Alberto Sordi. Nel 2000, infatti, in occasione del suo ottantesimo compleanno era stato omaggiato con la fascia da primo cittadino di Roma.

Leggi anche Papà dona polmone al figlio di 5 anni: è il primo trapianto da vivente in Italia

"Quest’estate quando sarà qui a Castione della Presolana, quando vorrà, potrà convocare la giunta, lavorare dal mio ufficio con la fascia tricolore, fare sopralluoghi e proposte sulle tematiche che gli stanno a cuore e che cercheremo poi di portare avanti come amministrazione comunale", spiga Migliorati che poi annuncia che "se la formula sarà apprezzata, potremmo valutare di nominare sindaco per un giorno altre personalità importanti legate a Castione della Presolana". Una possibilità aperta a tutti, cittadini e villeggianti. Gli unici requisiti richiesti sono che si siano impegnati per Castione e che abbiano "un legame forte con il nostro comune".