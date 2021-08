Viene punto da un calabrone e va in shock anafilattico: in codice giallo 36enne Un uomo di 36 anni è andato in shock anafilattico dopo essere stato punto da un calabrone nel tardo pomeriggio di ieri sabato 21 agosto. Subito sono scattati i soccorsi: la centrale operativa del soccorso ha chiesto l’intervento dell’elicottero di Sondrio che ha prima calato il medico vicino a dove si trova il paziente. Una volta stabilizzato l’uomo è stato portato in codice giallo in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

È andato in shock anafilattico dopo essere stato punto da un calabrone. È successo nel tardo pomeriggio di ieri sabato 21 agosto a Zelbio, in provincia di Como, a un uomo di 36 anni. Stando alle prime informazioni riportate il 36enne ha iniziato a sentirsi male proprio pochi secondi dopo essere stato punto dal calabrone.

Sul posto i medici arrivati in elisoccorso

Subito sono scattati i soccorsi: la centrale operativa del soccorso, come riporta La Provincia di Como, ha chiesto l'intervento dell'elicottero di Sondrio che ha prima calato il medico vicino a dove si trova il paziente e dopo è atterrato al Pian del Tivano. Sul posto è intervenuto anche il personale della sede di Nesso della Sos Canzo. Fortunatamente dopo le prime cure l'uomo ha iniziato a riprendersi: per qualsiasi altro accertamento è stato trasferito all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia dove i medici lo hanno tenuto sotto osservazione.

Uomo perde i sensi dopo diverse punture di vespe

Un anno fa lo stessa paura l'aveva vissuta un uomo di 54 anni dopo essere stato colpito da numerose punture di vespe a Mezzoldo, paese in provincia di Bergamo. Lo sciame si era scagliato contro la vittima, ferendolo al tronco e agli arti inferiori. Le decine di punture gli avevano provocato una reazione allergica che l'aveva mandato in shock anafilattico facendogli perdere i sensi. Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia aveva inviato un'ambulanza. L'equipe medica che l'aveva soccorso prima aveva cercato di stabilizzarlo, poi l'aveva trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di San Giovanni Bianco dove era stato ricoverato in codice giallo.